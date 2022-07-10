В команде Беглова появился еще один человек с судимостью в биографии

В Санкт-Петербурге 8 июля на пост заместителя главы городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) назначили ранее осужденного индивидуального предпринимателя Александра Федотова.

Приморский райсуд Петербурга в 2010 году приговорил Александра Федотова к восьми месяцам ограничения свободы по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Инцидент имел место в ходе развода. При этом новый замглавы КРТИ заявил, что его судимость погашена.

Интересно, что новоиспеченный петербургский чиновник отнюдь не один в команде губернатора Александра Беглова с «темным пятном» в биографии. Так, новый вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, курирующий работу комитетов по транспорту, по инвестициям и по промышленной политике, инновациям и торговле соответственно, будучи спикером Заксобрания Ленобласти, поддерживал неоднократно осужденного бизнесмена Александра Сабадаша.