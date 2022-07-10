 

В команде Беглова появился еще один человек с судимостью в биографии

10.07.2022, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Санкт-Петербурге 8 июля на пост заместителя главы городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) назначили ранее осужденного индивидуального предпринимателя Александра Федотова.

Приморский райсуд Петербурга в 2010 году приговорил Александра Федотова к восьми месяцам ограничения свободы по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Инцидент имел место в ходе развода. При этом новый замглавы КРТИ заявил, что его судимость погашена.

Интересно, что новоиспеченный петербургский чиновник отнюдь не один в команде  губернатора Александра Беглова с «темным пятном» в биографии. Так, новый вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, курирующий работу комитетов по транспорту, по инвестициям и по промышленной политике, инновациям и торговле соответственно, будучи спикером Заксобрания Ленобласти, поддерживал неоднократно осужденного бизнесмена Александра Сабадаша.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.21 / Минусы серьезнее плюсов: почему не стоит часто использовать короткую программу в посудомоечной машине

20.02.21 / Скандалы: Абрамович решил заработать на легких Москвы

13.05.22 / Мнение: СТРИМ НАЧИНАЕТСЯ!

23.03.21 / Депутат КПРФ госпитализирован после укуса гремучей змеи, которую он пытался раздавить ботинком

07.07.20 / Мнение: Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм

01.07.21 / Почему в полнолуние часто рождаются дети: как связаны фазы Луны с организмом женщины

27.02.22 / «Уехали, сели, перековались, договорились…»

23.07.20 / Скандалы: Марию Давыдову подвело «Деловое сообщество»

24.06.22 / Многогранные отношения: Разин выразил соболезнования в связи со смертью Шатунова

25.05.21 / Кусок истории: арбузы на самом деле пришли из Северо-Восточной Африки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика