 

Немцы обрадовались увольнению посла Украины Мельника

10.07.2022, 11:20, Новости дня
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Увольнение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника является радостным событием для многих немцев, читатели немецкой газеты Die Welt поделились своим мнением на этот счет.

«В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины. Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии», – цитирует комментарий пользователя Heinz R РИА «Новости».

«Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы», – считает Andreas A.

«Пока, надеюсь, больше не увидимся!» – написала Claudia K.

«Он противный дерзкий националист. Хорошо, что нам больше не нужно будет его терпеть», – отметил Andreas B.

«Его теперь наверняка часто можно будет встретить в Мюнхене, у могилы его героя Бандеры», –сыронизировал Daniel D.

«Хороший день для Германии и бальзам на измученную душу!» – подчеркнул Gordon

«Какое облегчение, что мне больше не нужно будет видеть или слышать этого парня!» –написала Sabine M.

«Давно назревший шаг. Мельник уже несколько месяцев был невыносим в качестве дипломата», – заключили читатели. Накануне президент Украины Владимир Зеленскийуволил Мельника с должности посла в ФРГ. По сообщениям немецких СМИ, Мельника якобыпланировали назначить заместителем главы МИД Украины. Между тем в Британииобъяснили увольнение Мельника обострением противоречий между Киевом и Берлином из-за турбины Siemens, которую власти Германии пытаются вернуть компании «Газпром» для восстановления транзита российского топлива.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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