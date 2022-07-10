Автомобиль врезался полицейскую «Газель» в Омске

В Омске легковой автомобиль Ford врезался в полицейскую «Газель» и опрокинул ее на бок, два сотрудника полиции пострадали, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла около 9.00 (6.00 мск) на пересечении улиц Магистральной и Нефтезаводской в Омске. От удара служебная машина опрокинулась на бок, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, автомобиль дежурной части отдела полиции № 7 УМВД РФ по городу Омску ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. 40-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, не предоставила преимущество автомобилю со спецсигналами и допустила столкновение. В итоге наш автомобиль опрокинулся на бок», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Медицинская помощь понадобилась двум сотрудникам полиции, находившимся в автомобиле – 30-летнему мужчине и 32-летней женщине. 34-летнему водителю служебного авто и водителю Ford помощь не понадобилась.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в аварии на Большом каменном мосту в столице погибли два человека, еще один был госпитализирован.

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