В России за сутки госпитализировали 748 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 748 человек, на 33,5% меньше по сравнению с 9 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 2 496 человек, на 19,1% меньше по сравнению с 9 июля. Всего за сутки было выявлено 3 398 новых случаев COVID-19. Подтверждено 39 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

8 июня в РФ госпитализировали 1266 человек, на 0,5% меньше по сравнению с 7 июля.

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