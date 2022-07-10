 

В России за сутки госпитализировали 748 человек с коронавирусом

10.07.2022, 11:20, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 748 человек, на 33,5% меньше по сравнению с 9 июля.

Выписали в связи с выздоровлением  2 496 человек, на 19,1% меньше по сравнению с 9 июля. Всего за сутки было выявлено 3 398 новых случаев COVID-19. Подтверждено 39 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

8 июня в РФ госпитализировали 1266 человек, на 0,5% меньше по сравнению с 7 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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