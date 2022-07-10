Мнение: Мы не завоеватели (с)

Марина Ахмедова – журналистка, которую я запомнил еще по “Русскому репортеру”, журналу, который не выжил в России, как и почти все журналы. Россия сама себе нихрена неинтересна, потому что она сама о себе всё знает, и это такое знание, которое она хотела бы навсегда забыть, да и что там – уже забыла.

Но Ахмедова мне нравилась, даже при своей какой-то провинциальной жеманности (странноватой в стрингерше) и невероятной многословности (в “Русском Репортере” всегда были ОЧЕНЬ длинные статьи). Все равно она была живая и искренняя, в сущности, простая девчонка. Про ее связь с Донбассом и всеми тамошними ДНР/ЛНР я не понял – то ли она просто оттуда родом, то ли ее отправил туда в постоянную командировку журнал; но, в общем, она многие годы с самого начала, с 2014 года, там жила – прямо в Донецке, писала оттуда огненные репортажи и, надо признать, всегда достаточно жестко отстаивала именно позицию “сепаратистов”, то есть осуждала ВСУ, проклинала обстрелы и чаяла “прихода русских”, о чем прямо писала – и у себя в журнале (“РР” умер, она перешла в “Эксперт”), и у себя в Фейсбуке (я на нее там подписан).

Словом, Ахмедова – абсолютно НЕ проукраинская журналистка; скорее, она всегда была антиукраинской и, более того, отчетливо про-ДНРовской. И пишет она в “Эксперт” – вообще ПОСЛЕДНИЙ общественно-политический журнал в РФ, который проукраинским не может быть в принципе. Но – Ахмедова честная, а у честного журналиста на несправедливой войне путь один.

Я все ж удивился, когда открыл очередной номер “Эксперта”, увидел в нем очередную огромную статью Марины – репортаж прямо с пылу с жару, с места недавних боев, как она умеет – и там вдруг сразу:

“Одесса стоит у штаба и смотрит на сельскую дорогу. У него загорелое лицо с горбатым носом, в глазах — красный огонек. Штаб — сельский дом весело-голубой расцветки. У забора в палисаднике растут алые цветы с острыми лепестками. Стоит облепленная белыми цветами алыча. По селу, которое только что взято, но освобожденным еще не объявлено, витает дух плодородия. Но на дороге, ведущей сюда, лежат тела украинских военных, лежат в полях, зеленеющих озимыми. В машине с нами к штабу подъехал Григорий — он показал, как сделать петлю по еще неосвобожденной территории. Он знает эту местность как свои пять пальцев: в этом селе живут его тесть и теща, которых он не видел восемь лет — с тех пор, как началась война.

— Еду местным привезли? — зло спрашивает Одесса, когда Юрий Леонов, депутат Народного совета ДНР, выгружает из машины с буквой Z на боку мешки с хлебом. — Тут восемьдесят процентов — за Украину. Сдают нас ВСУ. У них дети в ВСУ. Но вы все равно их кормите. Нам с ними эту землю пахать. А какие бы они ни были, они пашут. Им говоришь, что там мины, а они все равно пашут.

Он уходит за калитку. Возле дома на крыльце сидят еще командиры. Мимо штаба, поднимая пыль и стрекоча, проезжает колонна бронетехники.

— Им страшней урожай не собрать, — опершись о перила крыльца, продолжает свою мысль Одесса. — Ну вот она ж, млять, хлеба у меня взяла, пошла и сразу звонит сыну, координаты закладывает. А что с ней сделать? Расстрелять? Чтоб потом ее дети и внуки меня ненавидели? Я пошел, сказал ей, кто она на самом деле есть. Я их ненавижу, — с отвращением произносит он. — Я им не верю. Но нам с ними жить. Они умеют землю пахать, я — нет. Но когда-нибудь они поймут, что мы не завоеватели, а освободители…” и т.д.

С этого начинается статья. Как обычно бывает у пылкого, на честного человека – весь ужас его заблуждений обрушивается на него не тогда, когда он проигрывает или на стороне проигравших, а тогда, когда “его” начинают побеждать.

Потому что за победу придется отвечать.