Мнение: О размазанном по столу Владимире… Зеленском: урок от истинных «хозяев»?

Есть много разных смачных выражений на сей счёт. «Разделать, как Бог черепаху», например. Или, скажем, «повозить мордой об стол». Последнее более актуально, как представляется, ибо восходит ко временам, когда карточных шулеров ещё было принято бить шандалами, а не выбирать президентами.

Так вот, урок от «мастеров геополитики». Показательный.

И очень многое проясняющий.

Как узнал влиятельный и авторитетный немецкий еженедельник Der Spiegel, недавно президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским настойчиво потребовал объяснений из-за отмены его весеннего визита в Киев. Тогда, напомним, из Офиса президента Украины поступили сообщения, что номинального главу ФРГ не слишком жаждут видеть на украинской земле из-за его якобы «пророссийской» позиции. Вероятнее всего, камнем преткновения стала компромиссная «формула Штайнмайера», предложенная тогдашним главой германского МИД в октябре 2015 года и подтверждённая год спустя на саммите «нормандской четвёрки» в Берлине, которая помогла бы реально разблокировать забуксовавший «Минский процесс». Тем не менее, по деталям этой формулы согласования в ТКГ шли вплоть до осени 2019 года — до тех пор, пока уже новые киевские власти (и Владимир Зеленский в том числе) в ультимативной форме не отвергли зафиксированный и согласованный компромисс как «слишком пророссийский». Собственно, сама #история рождения и медленной смерти «формулы Штайнмайера» прекрасно иллюстрирует, как на самом деле «постмайданные» киевские власти относились к исполнению собственных обязательств, не говоря уже про обещания.

Похабно относились, если называть вещи своими именами.

Вот только не смогли предвидеть, что ненавистный министр иностранных дел станет президентом Германии. Пусть этот пост и «декоративный», как у британской королевы, но для немцев — значимый. И тащить старые обиды в новые условия было не слишком разумно. Впрочем, есть такая славянская пословица — «обида разум застит» — и она, похоже, для Киева стала не просто девизом на щите, но и modus operandi. Иначе сложно объяснить, что Киев в апреле, в крайне сложное для Украины время, сам отказался принимать Франка-Вальтера Штайнмайера якобы из-за «тесных связей» с Россией.

Этот инцидент оказался не забыт, и в мае уже канцлер ФРГ Олаф Шольц отложил свой визит в украинскую столицу. Из-за чего украинский посол в Берлине, теперь уже бывший, Андрей Мельник, назвал главу немецкого правительства «обиженной ливерной колбасой». Кстати, тут многие пытались доказать, что это, мол, идиома, которая никакого обидного смысла не несёт. Мол, в Германии люди так мило подшучивают друг над другом. Но немцы всё же обиделись. Ибо одно дело, когда, скажем, муж внутри семьи называет жену «милой хрюшкой». И совсем другое — когда то же самое выражение попробует употребить гость. Особенно тот, кто по долгу службы и в силу прочих обстоятельств буквально обязан к хозяевам относиться с особым уважением. Но эта простая, даже банальная мысль почему-то не приходит в голову никому из «украинствующих»…

ОК, вернёмся к неприглядной ситуации с Франком-Вальтером Штайнмайером. По данным Der Spiegel, за день до его планируемой поездки в Киев совместно с главами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, целью которой было «продемонстрировать общеевропейскую солидарность» с Украиной, руководитель Офиса президента Андрей Ермак связался с польской стороной, чтобы отговорить участников делегации от поездки вместе с Bundespräsident. В тот же день, как утверждают источники издания, сам Владимир Зеленский оборвал телефонный разговор с президентом ФРГ и и тот несколько часов ждал звонка во дворце Бельвю.

Также Der Spiegel сообщает, что немецкому президенту поступила записка от украинского правительства в адрес посла Германии в Украине Анки Фельдхузен, в которой говорилось, что визит главы ФРГ «был бы более значимым и приемлемым», если бы он состоялся «независимо». Также в записке были затронуты проблемы безопасности и возможное в будущем «расширение логистических возможностей» Киева. Как пишет издание, получив этот документ, Франк-Вальтер Штайнмайер пришёл в недоумение. И потребовал объяснений от киевских властей.

По информации германского еженедельника, «разруливать» инцидент взялся лично Владимир Зеленский. Но вышло ещё хуже. Украинский президент сходу выразил сожаление из-за отмены визита своего немецкого начальника визави, назвал происшествие «крупным недоразумением» и предложил тому приехать в Киев 8 мая. Однако Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от главы Украины сначала обсудить отмену его визита и только потом переходить к «реверансам».

Согласно данным издания, Владимир Зеленский начал заверять, что ничего не знал об инциденте с отменой визита в апреле. В ответ президент ФРГ заявил, что вся переписка у него перед глазами. «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать всё это сейчас», — сказал немецкий лидер. После чего украинский президент не нашёл иного выхода, кроме как ещё раз попытаться словесно успокоить своего собеседника. Но Франк-Вальтер Штайнмайер спросил в третий раз о реальных причинах отмены своего визита в Киев. И снова не дождался ответа: как уверяет источник Der Spiegel, он получил уклончивую, но «сломленную» реакцию от киевского партнёра. В итоге, лично убедившись, что никакого толку от Владимира Зеленского не добиться, бундеспрезидент вздохнул с разочарованием: «Ладно, оставим тему».

При этом, как говорят собеседники еженедельника, официальный глава ФРГ счёл апрельский инцидент неприемлемым и «очень рассердился» из-за невнятных комментариев украинского коллеги. Они также отмечают, что подобная экспрессивность не свойственна уравновешенному политику с многолетним опытом. Но считают, что тот был всецело прав, когда не стал закрывать глаза на унизительное обращение.

В этой публикации, конечно, прекрасно всё. И то, как «удельный князёк» может вести себя с главой страны-патрона, между прочим, крупнейшей в #ЕС. И то, как последний вынужденно закрывает глаза на выкрутасы своего подопечного. И то, что парочку «острых» вопросов потерявшему берега клиенту теперь в европейской политике можно считать верхом смелости, мужества и жёсткости.

После этого удивит ли вас финальная сцена этой «эпичной драмы»: 30 июня Франк-Вальтер Штайнмайер вновь провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудил с ним свой возможный визит в Киев, а также поздравил с получением Украиной статуса кандидата в члены ЕС и заверил в дальнейшей поддержке?

Кто в итоге более «в конфузе»?

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