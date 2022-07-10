 

Есть справедливость – Личное мнение

10.07.2022, 11:00, Разное
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В женском финале Уимблдона вчера победила 23-летняя Елена Рыбакина.


Фото: Соцсети

Скандал с недопуском российских спортсменов на этот турнир обернулся курьёзом. Победительница родилась в Москве, хотя и с 2018 года выступает за Казахстан.

Организаторы Уимблдона сделали всё, чтобы российских спортсменов на турнире не было. Несмотря на протесты федераций большого тенниса, на логику и здравый смысл, на возмущение соперников, россиян на турнир не пустили.

Видимо думали: а если победит кто-нибудь, как герцогине Кембриджской вручать тарелку на фоне происходящего?


Ой. Фото: Соцсети

Посеянная семнадцатой молодая спортсменка переломила ход встречи со второй ракеткой мира: 3:6, 6:2, 6:2. Кто бы мог подумать, что так случится?

Впрочем, а чего тут думать? Всегда есть справедливость, которая не зависит от нас. Когда ты просто так обижаешь людей, всё тебе возвращается в очень интересной форме.

Не пустили на турнир российских спортсменов, несмотря на протесты всех, кто причастен к миру спорта? Ну, тогда вручайте трофей победителя москвичке, которая неожиданно для всех выиграла. Выступает за Казахстан, не придерёшься.

Надеюсь, и до организаторов Уимблдона, и до аристократии Британии наконец дошло, что спорт — вне политики.

Саму Елену, конечно, можно только поздравить. Играла замечательно. Как мне кажется, Уимблдон — только первая её победа на турнирах Большого шлема, за которой последуют десятки других. Очень сильная спортсменка и красивая девушка.

А вы сталкивались с подобным?

Источник: Лена Миро



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