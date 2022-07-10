DWN – Германия с умопомрачительной скоростью мчится к своему краху, а вместе с ней и Европа

Германия трещит по всем швам, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Инфляция, энергетический кризис, перебои в цепочках поставок — на немцев свалилось много бед. И всё по вине властей в Берлине. Их провальная санкционная и энергетическая политика поставила страну на грань краха, а вместе с ней и всю Европу, рассказывает автор статьи Марк Фридрих.



AP

Безответственная политика немецких властей довела Германию до самого масштабного за последние десятилетия кризиса, который угрожает её существованию, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Страна «с умопомрачительной скоростью» мчится к своему краху. Антироссийские санкции и меры по борьбе с коронавирусом уничтожили немецкую бизнес-модель: «чемпион по экспорту спустился во вторую лигу». В мае от активного сальдо торгового баланса, то есть превышения товарного экспорта страны над её товарным импортом, не осталось практически ничего кроме ничтожных €0,5 млрд. По сравнению с прошлым годом в первой половине 2022 года этот показатель сократился на 70,7%, рассказывает автор статьи Марк Фридрих.

Германия стремительно утрачивает производительность и конкурентоспособность, что неизбежно приведёт к утрате рабочих мест, социальной защищённости и благосостояния, предостерегает немецкий журналист. При этом не понятно, кто в будущем будет раскошеливаться, чтобы постоянно спасать ЕС и евро. «Шутки в сторону: Германия не сможет себе этого позволить, если будет уничтожена её промышленная база, а вместо неё не появится новая. Мы сами катапультировали себя в офсайд из-за политических ошибок и высокомерия». И шансы на то, что Евросоюз выживет без помощи немецкой экономики очень малы.

Стоит также признать, что немцы стоят «перед обломками грандиозного провала в энергетической политике», которую любой ценой проводили ослеплённые идеологией люди, констатирует Фридрих. В то время как Германия отказывалась от определённых источников энергии, другие наоборот начинали их активно использовать. А недавнее решение ЕС о том, чтобы признать газ и мирный атом экологичными — это яркое свидетельство несостоятельности той энергетической политики, которую Берлин проводил в последние годы. Также необходимо осознать, что антироссийские санкции провалились, и сильнее всего они сейчас бьют именно по Германии. Пока в ФРГ расшатывается фундамент экономики и надёжного энергоснабжения, другие страны, например, Индия, Китая, Бразилия и Турция охотно покупают у РФ сырьё. Забавнее всего то, что Нью-Дели потом ещё и перепродаёт Европе российское голубое топливо за большую цену.

Ситуация в автомобильной промышленности Германии, — это наглядный пример происходящего в стране спада, продолжает издание. В 2021 году производство в этой сфере уже сократилось на почти 12%, а теперь в первом полугодие 2022 — ещё на 2,9%. Неизвестно, смогут ли автомобильные компании пережить нынешний процесс трансформации. И непонятно, откуда брать энергию на развитие так называемой электромобильности, ведь солнца и ветра для этого точно будет недостаточно.

Германия сейчас переживает исторический момент, констатирует Фридрих. Наступил перелом, страна трещит по всем швам. И больше всего поражает, что на фоне происходящего, немецкое правительство ушло в традиционный двухмесячный летний отпуск. А ведь именно эти «отпускники» виноваты во многих бедах, которые свалились на граждан ФРГ: инфляции, боевых действиях на Украине, энергетическом кризисе и перебоях в цепочках поставок.