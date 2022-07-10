 

Джонсон ушёл — проблемы остались – Guardian о наследии британского премьера

10.07.2022, 10:40, Разное
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает свой пост, но с его именем связан ряд скандалов и расследований, которые ещё не завершены. Журналист The Guardian вспомнил о некоторых из них: от ремонта в доме на Даунинг-стрит до назначений на высокопоставленные посты людей с сомнительной репутацией.


AP

Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании оставляет вопрос, будут ли политические скандалы, связанные с его именем, должным образом разрешены. The Guardian перечисляет некоторые из них.

Так, например, Джонсона обвиняли в том, что он сделал ремонт в своей резиденции на Даунинг-стрит, используя незаконные средства. По некоторым данным, этот ремонт ему обошёлся в £200 тыс., тогда как ежегодно на эти цели из бюджета выделяется лишь £30 тыс. Считается, что недостающие деньги ему ссудил британский миллионер Дэвид Браунлоу. Впрочем, хотя действия Джонсона и сочли неразумными, обвинения в серьёзных нарушениях с него сняли.

Джонсона подозревают и в других связях, в частности, с Александром Лебедевым, в замок к сыну которого на вечеринку Джонсон ездил в апреле 2018 года. Британский парламент выясняет, не сказалась ли эта поездка на назначении Евгения Лебедева членом палаты лордов.

Неделю назад формально открылось расследование о пандемии, оно должно установить правомерность действий правительства в отношении карантина и других принятых мер. В частности, возмущение вызвали факты, когда ковидные контракты получали люди со связями в политических кругах. Семьи пострадавших настаивают, что отстранение Джонсона не должно уберечь его от ответственности.

По-прежнему продолжается расследование, которое должно установить, соврал ли Джонсон намеренно парламенту, когда неоднократно настаивал, что он не нарушал коронавирусных ограничений на вечеринках, которые устраивались в его доме.

Наконец, Джонсон утверждал, что был не в курсе обвинений в адрес его протеже Криса Пинчера, когда назначал его на должности. Но затем признал, что его о них информировали, но он забыл. Вопросы вызывают и другие соратники Джонсона, такие как Дэвид Уорбёртон, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и в употреблении кокаина, пишет The Guardian.

 



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