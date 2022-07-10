 

Убежавший к молодухе Петросян пожалел о разводе со Степаненко: Была не только партнершей

10.07.2022, 10:25, Разное
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По слухам, основной причиной разрыва стал роман юмориста с помощницей Татьяной Брухуновой. Убежавший к молодухе артист подал на развод после 32 лет брака, что стало для Елены Степаненко ударом.

Как отметил артист, для разрыва было много поводов, однако он хотел сохранить с бывшей женой добрый отношения. В первую очередь рабочие. “Не одна, не две, а целый ряд причин был расстаться. Я ей говорил, что буду помогать во всем. Давай тихо-мирно. Не получилось”, – сетует Евгений Петросян.

Артист признался, что все-таки жалеет о разводе с Еленой Степаненко, ведь они были прекрасной парой… на сцене. “Во всей этой истории больше всего мне жаль дует. Более того, я включаю ее в свои программы, потому что считаю, что зритель не должен страдать из-за того, что у нас разрыв”, – говорит Петросян.

По словам комика, Елена Степаненко была важной составляющей его жизни, особенно творческой. “Она была не только партнершей, но и ученицей”, – отметил артист. Юмористка пришла к нему в самом начале своей карьеры, почти сразу после окончания вуза. “Мы сидели, и Аркадий Хайт сказал, что мы ее берем. Ну и взяли. Это же все на уровне эксперимента шло”, – вспоминает Евгений Петросян.

Также он отметил, что первые шесть лет ни о какой любви между ними говорить было нельзя. “У нее тогда другому муж был, Васильев Саша”, – добавил артист.



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