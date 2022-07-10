 

Во время хаджа паломники Мекки использовали более 3 петабайт данных

10.07.2022, 10:15, Разное
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8 июля, в последний день хаджа, в Мекке мусульманские паломники израсходовали 3,16 петабайт мобильных данных. Об этом пояснила Комиссия по коммуникациям и информационным технологиям Саудовской Аравии на своем сайте в субботу вечером.
Благодаря тщательной подготовке властей, паломники потребляли 3,16 000 терабайт данных через коммуникационную сеть Мекки Аль-Мукаррама, что эквивалентно 1,29 миллионам часов видео высокой четкости. Скорость загрузки мобильного интернета достигла 271,66 Мбит/с, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным регулятора, скорость загрузки в мобильной сети Мекки достигла 35,2 Мбит/с (также на 15% выше, чем в 2021 году).

Комитет также подсчитал средний объем мобильных данных, используемых в последний день хаджа в Мекке. Это более 800 МБ на человека. В то же время средний мировой показатель составляет около 200 мегабайт. Самыми популярными и широко используемыми приложениями являются YouTube, TikTok и Snapchat, а также самые популярные социальные сети.

Регулятор также установил, что 8 июля жители и гости Мекки совершили 12,9 млн местных звонков и 1,41 млн международных звонков, 98% из которых были успешными и не прерывались из-за технических проблем.

В связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия не разрешала иностранцам участвовать в хадже в течение последних двух лет и открыла дверь для возможности сделать это снова в этом году. В то же время власти королевства усложнили въезд верующих в страну во время хаджа и выделили квоты. По оценкам, в этот раз в Мекку приехало до миллиона паломников. Поскольку хадж имеет огромное значение для верующих, эти люди активно делятся своими впечатлениями от пребывания в святом месте в социальных сетях посредством видеотрансляций и видеозвонков. Учитывая эту особенность, саудовские власти постарались принять меры для обеспечения высокого уровня связи и улучшения существующей коммуникационной инфраструктуры.

9 июля в исламском мире отмечается Ид аль-Адха (на турецком языке) или Ид аль-Адха (на арабском языке). Это Ид аль-Адха, один из самых важных праздников в исламе, который отмечается каждый год на десятый день месяца Ду аль-Хиджа по исламскому лунному календарю и длится три дня. Он знаменует окончание Хаджа, ежегодного паломничества мусульман со всего мира в Мекку.

Источник: tass.ru



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