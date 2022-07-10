 

Юшкевич раскрыл причины выступления Хаматовой против спецоперации

10.07.2022, 10:15, Разное
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Сергей Юшкевич высказался относительно нынешней жизни Чулпан Хаматовой. 54-летний актер стал на защиту коллеги, раскрыв причины ее выступления против Спецоперации.
После начала спецоперации некоторые российские селебрити покинули страну, из-за рубежа высказывая свою критику относительно происходящего. Так, выехала за границу и популярная артистка театра и кино Чулпан Хаматова. Ее негативное отношение к политике властей РФ вызвало шквал критики соотечественников. Кроме того, как ранее сообщали СМИ, ряд журналистов и блогеров заявили о крупных хищениях средств в благотворительном фонде, возглавляемом звездой «Страны слепых», «Меченосца» и «Доктора Лизы».

К осуждению актрисы присоединились даже коллеги Чулпан Хаматовой, некоторые из которых открыто называют 46-летнюю селебрити предательницей. Например, Игорь Скляр использовал эпитеты «безумная» и «пыль» относительно женщины, возмутившись ее попытками найти работу в Латвии. Защитить бывшую коллегу решился Сергей Юшкевич, которого с ней связывают около трех десятков лет работы. Стоит отметить, что сам Юшкевич поддерживает организованную операцию на территории Украины. Однако признает право Хаматовой на собственное мнение, а также методы его выражения, в том числе резкие.

При этом Юшкевич считает неправильным лишать зрителя своего творчества, по его мнению, Хаматова в этом случае не права. Ведь покинув Россию, она сорвала планы на все ранее запланированные спектакли и кинокартины, которые так ждут ее фанаты. Тем более, что на многие постановки поклонники раскупили билеты заблаговременно. Скорее всего, актриса неправильно расставила приоритеты, заменив профессиональную позицию на гражданскую.

Сейчас жизнь некогда всенародно любимой актрисы серьезно изменилась, уверен коллега. Независимо от того, что Хаматова пытается скрыть истинное положение дел, Юшкевич прекрасно понимает, что ей в настоящее время очень тяжело. Актер предполагает, что выбор коллеги был «спровоцирован и срежиссирован ее покровителями». Что же до личного отношения к Чулпан Хаматовой, то Юшкевич называет ее искренней, беспощадной к самой себе и эмоциональной, а также скучает по ней.

Источник: www.starhit.ru



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