Дерматовенеролог перечислила продлевающие жизнь продукты

Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала, как с помощью питания можно улучшить качество жизни. Доктор назвала виды продуктов, которые способны продлить молодость.

Продукты, входящие в привычный для человека рацион, могут качественно изменить уровень жизни. Так, целый ряд блюда могут быть нежелательны для частого употребления. Однако есть и такие яства, которые буквально продлевают молодость, давая энергию и необходимые природные вещества. Так, вырабатывать организму эндорфины помогает такая популярная сладость, как шоколад, однако выбирать необходимо его горькие сорта.

Подобная пища способна сделать человека буквально долгожителем, улучшая работу его внутренних органом и систем. В первую очередь, важно съедать больше круп, которые не только хорошо усваиваются, но и помогают очищению желудочно-кишечного тракта. Важно не забывать о регулярном добавлении в меню овощей, ягод и фруктов, а также всевозможной зелени.

Также важно употреблять больше кисломолочных продуктов, нормализирующих микрофлору кишечника. Нужен организму и белок животного происхождения, которым богаты куриное мясо и рыба. Морепродукты являются отличным источником йода, причем не только креветки, мидии и подобные, но и морская капуста. Самым главным для продления молодости и долгой жизни является сбалансированность питания.

Источник: vm.ru