Эксперт предсказал подорожание электроэнергии в Германии на несколько тысяч евро

Цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее, сообщила газета «Бильд» со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства.

По оценкам экспертов, дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят 2 700 евро в год, а, к примеру, из четырех – 5 тыс. евро, передает ТАСС.

«Все домохозяйства в Германии сталкиваются с невероятными сложностями. Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты», – сказал глава ассоциации Аксель Гедашко.

Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?

—