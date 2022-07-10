 

В ДНР заявили о 52 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

10.07.2022, 9:55, Новости дня
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Вооруженные силы Украины за сутки 52 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам, сообщило представительство республики в СЦКК.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

ВСУ выпустили 317 единиц различных боеприпасов.

«Под вражеским огнем оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ленинский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Степано-Крынка, Железная Балка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Луганское, Сигнальное», – указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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