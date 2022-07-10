 

Борис Джонсон вернётся на работу в цирк Пикадилли

10.07.2022, 9:32, Разное
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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о планах после отставки с поста главы правительства. Джонсон намерен вернуться на свою прежнюю работу в старейший в Лондоне цирк на площади Пикадилли.

До избрания на пост главы Консервативной партии Борис Джонсон отдал 20 лет работе в цирке. Он занимал там должность «рыжего клоуна», конферансье, дрессировщика кошек и паяца в шоу мимов. С жизнью циркача премьер не мог расстаться даже после назначения на пост премьера: время от времени он читал старые речи из своих юморесок на заседаниях парламента, а британские лорды порой не всегда понимали шутку и принимали предложения Джонсона в качестве законов. Только после Brexit, который произошёл в результате одного из таких пранков, Джонсону было запрещено шутить в парламенте и правительстве.

– Я думаю, комик должен работать в цирке, а не руководить страной. Даже если это не страна ЕС. Слишком большая ответственность, с которой не каждый клоун справится. Веселить людей – это призвание, и я рад, что какое-то время мог это делать с трибуны премьера, но пора и честь знать. Вернусь к своей прежней работе, тем более что официально я всё ещё числюсь старшим клоуном в цирке Пикадилли, – сказал Джонсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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