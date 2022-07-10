 

Министр образования Германии – дефицит газа грозит отменой занятий в школах

10.07.2022, 9:19, Разное
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Рост цен на энергоресурсы может негативно отразиться и на работе немецких школ, предостерегает министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер. Дефицит газа угрожает ограничением и даже отменой занятий, чего нельзя допустить, передаёт её слова Der Spiegel. В связи с этим она призывает отнести учебные заведения к критически важным элементам инфраструктуры в стране.


AP

Цена на газ в Германии стремительно растёт, пишет Der Spiegel. В некоторых регионах подача горячей воды уже ограничена, а по ночам убавляют отопление. В связи с возможными перебоями в энергоснабжении немецкий министр образования Беттина Штарк-Ватцингер опасается, что дефицит отразится на работе школ и приведёт к отмене занятий.

«Ещё во время пандемии я активно выступала за то, чтобы отнести образовательные учреждения к критически важным элементам инфраструктуры, — сказала она. — И сейчас им нужно уделить особое внимание, чтобы по возможности дело не дошло до ограничения или тем более отмены занятий».  

Также нужно развивать возможности школ по экономии энергии, добавила министр. Многие учебные заведения уже давно подходят к использованию ресурсов ответственно и экономно. Но большое число школ всё ещё находятся в плачевном состоянии. Они построены без учёта энергоэффективности, а систему отопления в них нужно модернизировать.

Высокие цены на энергию и угроза перебоев в снабжении всё сильнее отражаются на повседневной жизни немцев, отмечает издание. Уровень благосостояния падает. Во многих местах помогает только отключение. В земле Саксония один жилищный кооператив уже снизил подачу горячей воды в приблизительно 300 квартир. А самая крупная немецкая компания-арендодатель Vonovia объявила о том, чтобы будет убавлять отопление на ночь. К тому же из-за подорожания энергии многим бассейнам угрожает закрытие, заключает издание. 



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