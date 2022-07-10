Началась компания по запугиванию россиян VPN-ом

В сети начали появляться посты от российских инфлюэнсеров о «вреде VPN». На это обратили внимание СМИ.

Они опубликовали скриншоты ряд подобных постов из «Вконтакте». В них говорится, что от использования VPN якобы зарядка на телефонах садится в несколько раз быстрее, приложения «виснут», а «бесплатные» VPN могут продавать данные, хранящиеся в гаджетах.

«Мне сказали, что ВПН вообще не прозрачные, они продают и перепродают всю инфу, которую могут собрать с гаджета», – пишет Мурад Рагимов, у которого «Вконтакте» 92 тысячи подписчиков.

Аккаунт «Блогер Батя Года 7 Дней в Деле» пишет: «Вам ничего не говорит название Monero? Эту крипту майнят мошенники на гаджетах тех людей, которые устанавливают себе ВПН». На страницу аккаунта подписано 46 тысяч человек.

В аккаунте «Блог Аннет Меркулова ЭКСПЕРТ», на который подписано более 200 тысяч человек, опубликован пост, в котором сказано, что, по мнению мастера, который ремонтировал телефон автора поста, приложение VPN может красть данные банковской карты. Кроме того, автор поста уверяет, что из-за VPN у нее впервые «закончился безлимитный трафик интернета». Позже этот пост был удален.

Кроме того, в прогосударственных СМИ появляются статьи об «опасности» VPN-сервисов. Издания ссылаются «экспертов в сфере информационной безопасности», которые также рассказывают о возможности кражи персональных данных и опасности заражения вирусами во время использования VPN.

После начала «специальной военной операции» в Украине Роскомнадзор заблокировал социальные сети Facebook, Twitter и Instagram, а также сайты большинство независимых изданий. В начале июня стало известно, что в России принимают меры по ограничению работы VPN-сервисов, так как средства обхода блокировок признаны угрозой.

Напомним, технология VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) позволяет создать безопасное зашифрованное подключение между несколькими устройствами поверх уже работающей сети. Благодаря ей пользователи могут получить удаленный доступ к закрытым сетям, а также замаскировать свой трафик и действия в интернете.

По определению VPN-сеть частная, поэтому доступ к ней есть только у ограниченного количества устройств, и у этой сети есть свой администратор. Она маркирует всех участников сети, контролирует отправляемую ими информацию и не позволяет передать ее в расшифрованном виде за пределы сети.

При подключении пользователя к интернету его устройству присваивается IP-адрес. По нему оператор связи может отследить действия пользователя в интернете, в частности посещенные сайты, совершенные покупки и так далее. Операторы связи могут анализировать эту информацию и продавать ее в обезличенном виде, например, рекламным агентствам.

С помощью защищенного VPN-соединения пользователь может получить доступ к ресурсу не напрямую со своего устройства, а с VPN-сервера, расположенного в другой стране. Это происходит аналогично тому, как пользователь подключается к сети по Wi-Fi и получает доступ в интернет через роутер, только вместо роутера — VPN-сервер. При этом провайдер видит только трафик от устройства до VPN-сервера, а его содержание он посмотреть не может, поскольку оно зашифровано. Также программа позволяет скрыть реальное местоположение пользователя от администрации сайтов, маркетинговых роботов и других сборщиков информации.

Изначально VPN-сервисы использовались для корпоративных целей, рассказал технический директор общественной организации «Роскомсвобода» Станислав Шакиров. Например, крупные компании устанавливают его для подключения удаленных сотрудников, офисов или целых филиалов к корпоративной сети, обеспечивая им доступ к внутренним ресурсам. Дистанционный доступ к ней можно получить только через VPN. В некоторых компаниях использовать VPN-сервисы обязательно, чтобы злоумышленники не могли перехватить корпоративную информацию.

Сейчас технология массово используется для обхода ограничений и блокировок ресурсов, недоступных на территории страны. Это побочный эффект специфики ее работы — со стороны регуляторов и самих сайтов кажется, что доступ к ресурсу, заблокированному в России, запросило устройство из другой страны, и уже по зашифрованному подключению информация с сайта передается непосредственно пользователю VPN-сервиса.

Таким образом жители России могут получить доступ, например, к Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Также эксперты советуют применять VPN при подключении к интернету именно через публичный Wi-Fi. В это время в одной сети с пользователем могут быть злоумышленники, способные перехватить трафик и похитить пароли, номера банковских карт и так далее. Однако получить данные из VPN-сети у него уже не получится.

Сервисы отличаются друг от друга по размеру серверной сети (сколько VPN-серверов и из каких стран доступно для подключения), максимальной скорости соединения, используемым протоколам шифрования, ограничению по объему трафика и количеству одновременно подключенных к сети устройств. При этом они могут быть как платными, так и бесплатными.

Бесплатные монетизируют свою деятельность за счет сбора информации о пользователях, поскольку они знают, какой пользователь к какому ресурсу подключался. Они могут продавать эту информацию — в лучшем случае рекламодателям, в худшем — злоумышленникам. Кроме того, бесплатные сервисы могут предоставлять недостаточно надежное шифрование трафика, из-за чего конфиденциальность информации может быть нарушена.

Также бесплатные сервисы могут показывать рекламу во время доступа пользователя в интернет и ограничивать максимальную скорость трафика. У платных VPN-сервисов более очевидная бизнес-модель — пользователь платит деньги, на которые провайдер поддерживает инфраструктуру VPN-серверов.

Среди бесплатных VPN-сервисов есть и мошеннические, которые изначально предлагают свои услуги пользователям для сбора их персональных данных, информации о платежных картах и так далее, предупреждает Климарев из «Общества защиты интернета». Среди безопасных бесплатных сервисов он выделил Psiphon (разрабатывался за счет фонда канадского правительства для обхода «великого китайского фаерволла»), Lantern и Proton VPN, среди платных — Xeovo.

Важно обращать внимание на любые дополнительные ограничения со стороны VPN — у них могут быть свои правила, по которым они могут ограничить доступ к своим услугам, если пользователи качают пиратский контент с торрент-трекеров или нелегально смотрят кино в пиратском онлайн-кинотеатр.

Предпочтение лучше отдавать коммерческим сервисам от известных разработчиков — с ними личные данные пользователя с большей вероятностью будут в безопасности: платный сервис зачастую предполагает больше ответственности со стороны вендора. При выборе VPN-провайдера нужно ориентироваться на его популярность и авторитет, фактически их бизнес строится на доверии пользователей, и если станет известно об утечке данных, то ими попросту перестанут пользоваться. Для подтверждения собственной безопасности некоторые VPN-сервисы заказывают независимый аудит.