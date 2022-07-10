Вред скрытого сахара: какие якобы полезные продукты не так уж и полезны

Многие люди заботятся о здоровом питании. Они избегают употребления продуктов с высоким содержанием сахара. В краткосрочной перспективе этот ингредиент вызывает скачки глюкозы, а в долгосрочной может привести к сахарному диабету 2 типа и ожирению. Далеко не всем известно, что некоторые якобы полезные продукты содержат скрытый сахар. Они могут нанести вред здоровью и фигуре. В статье мы расскажем об этих видах еды и напитков.

Обезжиренный йогурт

Обезжиренный йогурт нельзя считать здоровой альтернативой жирным видам этого продукта. Он содержит большое количество сахара, который добавляют для улучшения вкуса.

Йогурт без жира малокалориен. Но половина его калорий получена из сахара. Этот продукт содержит гораздо меньше витаминов, минералов и пробиотиков, чем обычный йогурт.

Покупать обезжиренный продукт не имеет смысла. Молочный жир не вредит фигуре, напротив, он помогает худеть.

Соусы для барбекю

Многие соусы для барбекю можно отнести к вредным продуктам. Они содержат немалое количество сахара. Употребляя большие порции этого продукта, вы рискуете получить пустые “сахарные” калории, которые очень трудно сжечь.

Поэтому соусы для барбекю нужно наносить тонким слоем на мясо, чтобы не переусердствовать с количеством. Перед покупкой этой приправы следует изучить информацию на этикетке, чтобы узнать концентрацию сахара.

Овсянка быстрого приготовления с вкусовыми добавками

Овсянка быстрого приготовления со вкусом фруктов или ягод богата скрытым сахаром. Этот продукт содержит очень мало питательных веществ и приносит организму больше вреда, чем пользы.

Если вы хотите получить здоровый завтрак, то сварите обычные овсяные хлопья и добавьте в кашу ягоды или фрукты с корицей.

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Хлопья из злаков

Содержание сахара в хлопьях из злаков может быть разным. Одни виды этого продукта имеют нулевую калорийность, а другие богаты быстрыми углеводами. Чтобы убедиться, что вы покупаете здоровую еду, изучайте информацию на этикетке.

Многие производители указывают на упаковке количество сахара на 1 порцию продукта. Но эта информация не всегда бывает точной. Объем порции, указанный на этикетке, обычно меньше, чем то количество хлопьев, которое мы употребляем за 1 раз.

Сухофрукты

Фрукты, как правило, содержат много натурального сахара. При высушивании из них уходит вода. Поэтому концентрация сахара в плодах значительно возрастает.

Многие люди верят, что сухофрукты полезны. Однако этот продукт содержит гораздо больше сахара, чем свежие плоды. Поэтому его нужно есть в умеренном количестве.

Смузи

Смузи принесет пользу организму, если вы готовите напиток своими руками из свежих плодов. Но если вы покупаете его в магазине, то такой продукт может содержать много сахара.

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Многие производители добавляют в смузи концентраты фруктовых соков и пюре, которые богаты сахаристыми веществами. Эти ингредиенты провоцируют набор веса.

Если вы готовите смузи дома, то добавьте в него семена чиа или льняное семя, а также авокадо. Это обогатит коктейль клетчаткой и здоровыми жирами.

Арахисовое масло

В целом арахисовое масло можно отнести к полезным продуктам. Оно богато белком, витаминами и минералами. Но некоторые его виды могут содержать много сахара, так как в них добавляют мед и шоколад. Поэтому необходимо убедиться, что в продукте отсутствуют подсластители.

Батончики для завтрака

В батончиках для завтрака часто содержится мало белка и клетчатки, но много свободного сахара. Это особенно касается овсяных изделий. Часто сахаристые вещества присутствуют в виде меда или сухофруктов. Однако батончики содержат меньше быстрых углеводов, чем плитка шоколада.

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Соки

Свежевыжатые соки – полезный источник витаминов и минералов. Но это не относится к магазинным продуктам. В фабричные соки добавляют сахар, поэтому они содержат много калорий.

Например, в чашке магазинного апельсинового сока содержится около 5 чайных ложек сахара, поэтому такой продукт нельзя назвать полезным. При этом в нем присутствует мало клетчатки, так как она утрачивается в процессе переработки.

Чайный гриб

Чайный гриб – один из популярных оздоровительных напитков. Он насыщает наш организм пробиотиками. В него необходимо добавлять сахар, чтобы запустить процесс брожения.

Если вы готовите напиток из чайного гриба, то старайтесь не превышать количество сахара, указанное в рецепте. Готовый продукт должен быть слегка кисловатым, а не сладким.

Ароматизированная вода

В продаже можно встретить ароматизированную воду со вкусом фруктов или ягод. В этот напиток обычно добавляют подсластители.

Вы можете приготовить полезный напиток без сахара своими руками. Для этого в питьевую воду нужно добавить ломтики огурца и лимона.

Соусы для макарон

Магазинные соусы для макарон могут быть источником быстрых углеводов. Треть банки этого продукта содержит около 3 чайных ложек сахара.

Поэтому гораздо полезнее готовить соус для макарон своими руками из измельченных помидоров, лука, чеснока и зелени.

Растительное молоко

Многие люди считают, что растительное молоко полезнее, чем коровье. Но это не всегда так. Иногда производители добавляют в веганское молоко повышенное количество сахара, чтобы усилить его вкус.

Старайтесь выбирать несладкую версию продукта. Обязательно проверяйте этикетки, так как некоторые виды растительного молока полезнее других.

Заключение

При покупке любого продукта обязательно проверяйте его состав. Если в списке ингредиентов нет сахара, то это не означает, что он действительно отсутствует. Он может содержаться в скрытом виде. Если на этикетке вы видите такие ингредиенты, как патока, нектар агавы, сироп, выпаренный сок тростника, мед, фруктоза, то это указывает на присутствие сахаристых веществ.