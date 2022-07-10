 

Российский ресторатор рассказал о быстро меняющихся вкусах клиентов

10.07.2022, 8:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представители отрасли рассказали РИА Новости, что владельцы российских ресторанов часто меняют меню, заменяя спиртные напитки слабоалкогольными коктейлями, и что фастфуд конкурирует с изысканной кухней, которую предпочитают жители страны.
Вера Садовникова: “Клиенты обращаются в основном к коктейлям и слабому алкоголю..” – Региональный руководитель проекта сети Villa Pasta, семейного ресторана Tutta ia Vita и ресторана Mziuri.

“В целом, россияне начинают пить меньше – мы видим тенденцию к безалкогольным напиткам, особенно к чаю”, – говорит она. “Якитория” обновила меню своего бара, добавив в него больше премиальных российских вин, которые также становятся все более популярными, – говорит Александр Муратов, менеджер по развитию компании-владельца.

Руслан Мингазов, главный бармен ресторана “Фолк”, отмечает растущую популярность коктейлей, что, по его мнению, связано с развитием культуры пития в РФ и профессионализмом барменов. “Бармены перестали делать фантастические коктейли и начали делать коктейли так, как они нравятся людям. Сегодня очень мало “общих” ингредиентов, и это очень сложно”, – сказал он. В этом году многие рестораны начали добавлять фаст-фуд в свое меню после ухода McDonald’s и других сетей быстрого питания. Например, в “Шоколаднице” есть бургеры и тосты. С наступлением лета появляется все больше видов холодных напитков. “Летом у нас есть холодный кофейный напиток – еще один вкус фраппе, Bumble Coffee. В нашем меню также есть разнообразные ягодные и фруктовые смузи. Для любителей холодного чая у нас есть “Iced Tea”.

Она также считает, что гости больше ценят простые и быстрые блюда. “В связи с текущими событиями тема здорового питания актуальна как никогда, клиенты часто выбирают салаты вместо гамбургеров, но стремление к быстрым заказам не изменилось. Люди любят быстрые и простые блюда, приготовленные из высококачественных продуктов”, – отметила она.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.21 / К 2045 году у мужчин больше не будет сперматозоидов

18.03.21 / Эмили Ратажковски поделилась снимками, сделанными во время и сразу после родов

04.06.22 / Мнение: Ой ты гой-еси

11.01.22 / Мнение: Подведение итогов

27.02.22 / Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина

14.03.22 / Комбинации цифр, которые вы можете неожиданно замечать повсюду: число 888 – ангел стучится в ваши двери

12.01.22 / Григорий Распутин – человек из народа на вершине власти

06.02.22 / Бизнес на руинах

19.06.21 / Бельгия вышлет королевскую семью в Конго в качестве компенсации за многолетнее угнетение

27.04.22 / «Киевский торт» в России заменят «Кремлёвским»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика