Российский ресторатор рассказал о быстро меняющихся вкусах клиентов

Представители отрасли рассказали РИА Новости, что владельцы российских ресторанов часто меняют меню, заменяя спиртные напитки слабоалкогольными коктейлями, и что фастфуд конкурирует с изысканной кухней, которую предпочитают жители страны.

Вера Садовникова: “Клиенты обращаются в основном к коктейлям и слабому алкоголю..” – Региональный руководитель проекта сети Villa Pasta, семейного ресторана Tutta ia Vita и ресторана Mziuri.

“В целом, россияне начинают пить меньше – мы видим тенденцию к безалкогольным напиткам, особенно к чаю”, – говорит она. “Якитория” обновила меню своего бара, добавив в него больше премиальных российских вин, которые также становятся все более популярными, – говорит Александр Муратов, менеджер по развитию компании-владельца.

Руслан Мингазов, главный бармен ресторана “Фолк”, отмечает растущую популярность коктейлей, что, по его мнению, связано с развитием культуры пития в РФ и профессионализмом барменов. “Бармены перестали делать фантастические коктейли и начали делать коктейли так, как они нравятся людям. Сегодня очень мало “общих” ингредиентов, и это очень сложно”, – сказал он. В этом году многие рестораны начали добавлять фаст-фуд в свое меню после ухода McDonald’s и других сетей быстрого питания. Например, в “Шоколаднице” есть бургеры и тосты. С наступлением лета появляется все больше видов холодных напитков. “Летом у нас есть холодный кофейный напиток – еще один вкус фраппе, Bumble Coffee. В нашем меню также есть разнообразные ягодные и фруктовые смузи. Для любителей холодного чая у нас есть “Iced Tea”.

Она также считает, что гости больше ценят простые и быстрые блюда. “В связи с текущими событиями тема здорового питания актуальна как никогда, клиенты часто выбирают салаты вместо гамбургеров, но стремление к быстрым заказам не изменилось. Люди любят быстрые и простые блюда, приготовленные из высококачественных продуктов”, – отметила она.