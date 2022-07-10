Пушкин и Цой составляют часть общего культурного кода РФ

Опрошенные россияне назвали поэта Александра Пушкина, художника Илью Репина, музыканта Виктора Цая и режиссера и актрису Никиту Михалкова представителями русской культуры, знакомыми большинству россиян. Это следует из результатов совместного исследования, предоставленных ТАСС аналитическим центром НАФИ и Роскультцентром.

“В рамках исследования респондентов попросили назвать самых известных культурных деятелей и самые известные объекты культуры и искусства, а также ответить на ряд вопросов о характеристиках, присущих большинству россиян. В результате получился широкий спектр личностей, которых можно отнести к объектам и ценностям, являющимся краеугольными камнями российских культурных норм”, говорят аналитики.

Например, 80% опрошенных считают, что самым известным представителем русской литературы был Александр Пушкин, 16% россиян назвали писателя Льва Толстого и 13% поэта Михаила Рай-Монтова, 12% респондентов писателя Достоевского и 11 поэта Сергея Есенина. В области музыки 23% опрошенных назвали Петра Чайковского самым известным русским музыкантом, 6% Дмитрия Шостаковича, 5% Михаила Глинку и 5% Виктора Цая. В области изобразительного искусства известными художниками являются Илья Репин (23%), Иван Шишкин (16%), Иван Айвазовский (16%) и Виктор Васнецов (13%).

Согласно результатам опроса, наиболее значимыми представителями российских фильмов, относящихся к российскому культурному коду, являются режиссеры Никита Михалков (13%), Эрдар Рязанов (5%) и Леонид Геде (5%). Исследование также охватывает такие области культуры, как исполнительское искусство, гастрономия, архитектура, медиа, дизайн и мода. Среди интервьюеров, знакомых большинству россиян, были балерина Майя Присецкая, архитектор Бартоломео Растрелли, телеведущая и шеф-повар Юлия Высоцкая, журналист и ведущий PR-TV Владимир Соловьев, бизнесмен и программист Павел Дуров. “Важно отметить, что большинство приведенных имен это выдающиеся личности прошлых веков, в то время как имена современных святых в основном не приводятся”. Интерпретативное исследование культурного наследия и памяти.

Более того, по мнению опрошенных, литература больше всего способствует объединению жителей РФ с этим согласились 63% респондентов. В опросе также рассматривались другие аспекты российской культуры. “В архитектуре самым знаковым достижением [респонденты] считают Московский Кремль, в кухне пельмени, блины и окрошку, в современных СМИ Одноклассники и социальную сеть ВКонтакте”, сказал аналитик. Черты характера, которые россияне считают более сильными, чем жители других стран, включают в себя доброжелательность (49%), находчивость и умение выходить из затруднительных ситуаций (45%), а также готовность к упорству (37%).

Культурный код

Авторы исследования описывают понятие культурного кода как “устойчивый набор черт, образов и идей, которые люди унаследовали от своих предков и могут быть понятны любому человеку”. Аналитики объясняют, что ключом к пониманию культуры людей и их особенностей является культурный код.

“Большинство россиян (67%) никогда не слышали о концепции культурных норм. Только треть респондентов (33%) знакомы с этой концепцией”, говорится в заявлении, сопровождающем результаты опроса. Однако те, кто знаком с этим явлением, понимают его прежде всего как единое культурное наследие страны. “Другими распространенными толкованиями этого термина являются: Поведенческие и образовательные стандарты (11%), традиции (10%), психология (9%), историческая память (7%), общие ценности (4%), убеждения, духовность. и религия (4%)”, говорят аналитики.

Источник: tass.ru