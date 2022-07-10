 

Представители стран G7 отказываются пользоваться одним туалетом с Сергеем Лавровым

10.07.2022, 8:32, Разное
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Организаторы саммита «Большой двадцатки» на Бали столкнулись с неожиданным требованием со стороны представителей США и стран G7 предоставить им отдельные туалеты, в которые не будет доступа у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В качестве временной альтернативы западные дипломаты используют расположенный на заднем дворе отеля водосток.

Война в УкраинеКак пояснил представитель Франции Жан-Батист Молинье, представители G7 не могут пользоваться одной сантехникой с Лавровым после того, что Россия устроила на Украине в ходе так называемой спецоперации. Однако из-за относительно небольшого количества туалетных комнат в принимающем саммит отеле и невозможности определить, каким именно унитазом мог воспользоваться Лавров или его помощники, дипломаты вынуждены на всякий случай искать альтернативные места для отправления нужд. Одним из таких мест стала водосточная канава на заднем дворе кухни отеля, куда выливаются отходы кулинарного производства. Европейские дипломаты потребовали от организаторов саммита решить вопрос с делавровизированными туалетами в ближайшее время.

– Мы живём в цивилизованных странах, где для каждого есть отдельный туалет. Отдельно для мужчин, отдельно для женщин, отдельно для трансгендеров, отдельно для чиновников и кавалеров Ордена Почётного легиона. Так почему на Бали не могут сделать отдельный туалет для Лаврова? Организаторы G20 были прекрасно осведомлены, что мы не намерены общаться с российским министром. Но что, если придётся столкнуться с ним в подобном месте? Быстро надеть штаны и убежать в таком случае может и не получиться. Не хочется попадать в столь неловкую ситуацию. Мы требуем, чтобы нам дали отдельный туалет, – заявил Жан-Батист Молиньи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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