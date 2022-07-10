 

США направят Украине больше высокоточного оружия — но в конгрессе некоторые обеспокоены, к кому оно попадёт

10.07.2022, 7:55, Разное
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США объявили, что направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $400 млн, пишет The Washington Post. В частности, в него войдут 4 реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для поставленных ранее гаубиц. Однако некоторые конгрессмены поднимают вопрос о том, в чьих руках в итоге оказывается американское оружие.


AP

США направят Украине дополнительные вооружения на сумму $400 млн, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона. Причём в основном в объём помощи войдут высокоточные дальнобойные орудия.

Так, этот пакет включает в себя четыре реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS, восемь таких Киев уже получил. Кроме того, там будет тысяча комплектов боеприпасов для 155-мм гаубиц, которые поставляли в рамках прошлых пакетов помощи. Что именно за боеприпасы — американские власти держат в тайне.

Но они отмечают, что это более точное оружие, чем то, что обычно используют украинские военные. По словам чиновников из Киева, в день они используют 5-6 тыс. стандартных артиллерийских боеприпасов, а американцы говорят, что новых вооружений им понадобится куда меньше. При этом в Пентагоне обещают, что HIMARS — ещё не самое точное оружие, которое могут предоставить США.

Однако автор статьи отмечает, что некоторые конгрессмены обвиняют Пентагон в том, что он не контролирует, где в итоге оказывается американская военная помощь, в чьи руки она в итоге попадает, после того, как её передают Украине. «Если не полностью, то юридически слепы мы в том, что касается вопросов, насколько хорошо используется оборудование, как быстро тратятся боеприпасы, утекают ли они на чёрный рынок, оказывает ли министерство обороны покровительство кому-либо», — приводит автор статьи слова депутата Майкла Уолца.

При этом американские военные сами отмечают, что как только они отправляют оружие Украине, дальнейшую информацию они получают уже от украинских коллег, с которыми поддерживают коммуникацию и на чью прозрачность рассчитывают.

Как пишет автор статьи, РФ достигает в своей спецоперации медленного, но уверенного прогресса. На данный момент она контролирует всю Луганскую область, и теперь старается расширить контроль в Донецкой области. В этой связи у журналиста The Washington Post возникает вопрос, как долго ещё Запад будет готов поставлять Украине вооружения.

 



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