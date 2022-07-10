 

В центре галактики астрономы обнаружили гигантское облако спирта

10.07.2022, 7:47, Разное
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Это не та выпивка, которую вы бы выпили, чтобы отпраздновать такой космологический прорыв, но ученые были шокированы, обнаружив огромное количество алкоголя, плавающего в космосе, пишет Daily Star.

Специалисты из Института Макса Планка в Германии направили свои мощные телескопы на гигантское межзвездное облако газа и пыли, известное как Стрелец B2, и обнаружили молекулу спирта.

Скорее всего, это изопропанол, спирт, который используется в дезинфицирующих средствах для рук, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни за последние несколько лет.

Впервые соединение было обнаружено за пределами Земли, и оно находится в регионе, который расположен примерно в 400 световых годах от центра Млечного Пути, известного как «родильный зал». Оно называется так потому, что на его гигантском пространстве образуются всевозможные небесные тела, такие как звезды и кометы.

Теперь мы все можем выпить за то, что мы на один шаг ближе к пониманию того, как жизнь может возникнуть на планетах.

Также неподалеку находится Стрелец А*, сверхмассивная черная дыра, вокруг которой образована вся наша галактика.

На сегодняшний день изопропаол является последним из 276 различных органических веществ, которые уже были обнаружены в космосе, изучение которых чрезвычайно важно для нашего понимания того, как жизнь может возникнуть на планетах.

Соавтор последнего исследования Роб Гаррод из Университета Вирджинии в США сказал: «Мы обнаруживаем молекулы, которые становятся все более и более сложными на самых ранних стадиях звездообразования. Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда жизнь потенциально получает фору из-за химии, происходящей в космосе очень рано, еще до того, как сформировалась планета».



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