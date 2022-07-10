Мужчина пошел к врачу из-за крови в моче и узнал, что он гермафродит

33-летний гражданин Китая по имени Чэн Ли долгие годы наблюдал кровь в своей моче, когда ходил в туалет. Недавно его так это встревожило, что он наконец решился пойти к урологу. Однако то, что он там узнал, оказалось для него куда более шокирующим, чем все, что он предполагал.

На протяжении около 20 последних лет китаец регулярно видел кровь при мочеиспускании, но к врачам он, однако, не обращался, так как не испытывал недомоганий.

Чэн Ли родом из маленького городка в провинции Сычуань и в 2021 году он наконец решился пойти обследоваться в больницу после того, как у него после появления крови в моче на протяжении четырех часов болел живот.

Поначалу его симптомы были признаны как ранний апендицит, но когда он прошел назначенный курс лечения, а кровь не пропала, врачи решили обследовать пациента более тщательно.

И первый же рентгеновский снимок показал, что 33-летний Чэн Ли на самом деле является гермафродитом (сейчас таких людей называют интерсексуалами) и у него при нормальных внешних и внутренних мужских половых органах присутствуют внутренние женские органы – матка и яичники.

Кровь, которая регулярно выходила вместе с мочой из тела Чэна с началом половой зрелости, на самом деле оказалась менструацией.

Анализ его крови показал, что у него присутствуют женские половые XX-хромосомы (у мужчин в наличии только XY-хромосомы), а уровень мужского полового гормона андрогена ниже среднего. При этом уровень женских половых гормонов и активность яичников в его теле были как у здоровых взрослых женщин.

Заодно выяснилось, что еще в подростковом возрасте Чэн испытывал проблемы при мочеиспускании и ему даже делали операцию “по исправлению”, но каким-то образом при операции никто не заметил, что у него есть женская матка и яичники.

Шокированный Чэн не долго думал после обнаружения того, что он гермафродит, и попросил удалить женские органы. 6 июня 2022 года он благополучно перенес операцию, в ходе которой у него вырезали матку и яичники.

Хирург сообщил журналистам South China Morning Post, что пациенту “быстро стало легче, и его уверенность в себе восстановилась”.

– С этого момента он может жить как мужчина, но он не может размножаться, потому что его яички не способны вырабатывать сперму, – добавил хирург.

Хотя такая патология встречается очень редко, по данным ООН от 0,05 до 1,7% населения планеты являются интерсексуалами – примерно столько же людей с рыжими волосами.