Кто и как набирает добровольцев на так называемую военную спецоперацию в Украине?

Как разные структуры, в том числе ЧВК Вагнера, набирают желающих принять участие в военной операции в Украине . Как их готовят, сколько платят и на решение каких задач ориентируют — разбирался РБК .

Если в поисковике «Яндекса» ввести запрос «ЧВК Вагнера», то уже пятая строчка в выдаче приведет к сайту wagner2022.org. Он зарегистрирован менее двух месяцев назад в Южной Голландии, провинции на западе Нидерландов, следует из данных сервиса Whois, который позволяет получать информацию о домене.

Сайт с заголовком «WAGNER PMC aka ГРУППА ВАГНЕРА» состоит всего из одной страницы. На ней — агитационный ролик о том, как группа Вагнера встречала 8 марта в Пальмире (Сирия), и текст следующего содержания: «PMC Wagner уже на Украине и снова побеждает. Хочешь вписать свое имя в историю боевой славы, но не хочешь бороться с бюрократией и проверками? Тогда для тебя хорошие новости: оркестру нужны музыканты на Украине! Они уже освободили Попасную — присоединяйся, чтобы освободить весь Донбасс! Отправься в свой первый боевой поход c живыми легендами индустрии!»

Желающим отправиться в боевой поход предлагается заполнить форму для обратной связи либо обратиться в одно из 26 региональных представительств для получения информации. Напротив каждого из представительств (Москва, Ставропольский край, Калининградская область и т.д.) указаны номера мобильных телефонов.

Корреспондент РБК, представляясь молодым мужчиной, желающим принять участие в специальной военной операции, позвонил по некоторым из них и выяснил, как ЧВК Вагнера отбирает и готовит своих сотрудников для отправки на Украину, сколько можно заработать, вступив в ряды ЧВК, и какие задачи придется выполнять.

Кого берут

В представительстве ЧВК по Московской области (город Дзержинский) на вопрос «это ЧВК Вагнера?» мужской голос ответил «да» и сразу предложил все дальнейшие темы обсудить в чате мессенджера WhatsApp или Telegram. Там сотрудник представительства сообщил, что устроиться в компанию можно с паспортом любой страны, кроме входящих в ЕС и НАТО, а также кроме Украины; желательно иметь медицинский страховой полис (ОМС).

Кандидату без специальной подготовки должно быть от 24 до 50 лет либо 23 года, если он отслужил полный контракт. Минимальный возрастной порог для кандидата — 22 года, в этом случае он должен был участвовать в боевых действиях в Украине, рассказал сотрудник подмосковного отделения ЧВК. «Старше 50 лет рассматриваются специалисты, востребованные для компании, с хорошим здоровьем — в индивидуальном порядке», — написал он. По его словам, ежемесячное вознаграждение составляет 240 тыс. руб. (без учета премий), срок командировки оговаривается по факту прибытия. «Рассчитывайте на 4+ месяца», — добавил собеседник РБК.

У кандидата не должно быть сахарного диабета, онкологических заболеваний, наркотической зависимости, туберкулеза, ВИЧ, сифилиса и гепатита В, С (если прошел лечение, то с собой иметь ПЦР-тест), перечислил сотрудник ЧВК. Помимо этого, в компанию не примут с судимостью за распространение наркотиков, бандитизм, терроризм. «Все, что связано с сексуальной неприкосновенностью, — отказ. Остальные судимости обговариваются по факту прохождения собеседования», — сообщил он. По его словам, если кандидат проходит по всем этим требованиям, то может ехать в хутор Молькино (Краснодарский край) для собеседования и дальнейших проверок. «На КПП спросить пионерский лагерь, на калитке сказать: «От Моргана». 11 июля будет автобус от конторы из Москвы», — отметил собеседник, добавив, что можно добраться самостоятельно, проезд компенсируют.

Как и чему обучают

Сотрудник крымского представительства ЧВК Вагнера рассказал, что будет происходить в «пионерском лагере» в Краснодарском крае. Прежде всего — фильтр. «Фильтр — это проверка: безопасники проверяют, маленькая медицинская комиссия плюс заполнение всех документов: доверенности, контракты», — пояснил собеседник РБК. По его словам, «фильтр» занимает два-три дня, «если у вас все гладко», кандидат получает жетон сотрудника ЧВК в отделе кадров и становится одним из ее работников. Затем следует распределение по специальностям. «Инструктор вас еще посмотрит, позадает [профильные] вопросы, а дальше с вами идет подготовка по данному направлению, которое вы обозначили», — продолжил крымский представитель ЧВК.

Обучение идет неделю, это «неделя слаживания с боевыми товарищами», уточнил он. «Если вы, к примеру, инженер, то есть люди с высшим военным образованием, инженерным, которые прошли и Чечню, и Афган, специалисты по минно-подрывному делу… И все это без построений, «товарищ майор» и вот этого всего», — продолжил собеседник. Занятия по инженерии проходят на полях, отметил сотрудник ЧВК. «Днем до обеда — это в полях, практика, а теория после обеда. Все разбрелись по своим направлениям и занимаются. Затем отправляют туда [на Украину]», — заключил он.

К перечисленным выше требованиям к кандидатам собеседник из крымского отделения ЧВК Вагнера добавил запрет на присутствие в соцсетях. «Самое важное — это удаление всех социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook — чтобы вас там не было. Даже старые аккаунты, которые были там 5–6 лет назад, их надо все удалять. Это условие нашей компании», — сказал он.

Сотрудник крымского представительства ЧВК также более подробно рассказал про денежные выплаты. «Командировка у нас длится четыре месяца. Зарплата — 240 тыс. руб. в месяц на руки плюс премия. Работаем только с наличностью. Никаких карточек, никаких переводов», — подчеркнул он. Деньги, по его словам, можно получить двумя способами: либо всю сумму после командировки, либо написать доверенность на своих родственников, которые будут ее получать ежемесячно. «Ее можете разделить на двоих. То есть 30% получит мать, 70% — жена. Бухгалтерия будет звонить им в конце каждого месяца, числа 20–25-го, и приглашать на получение денежного вознаграждения», — пояснил собеседник РБК. По его словам, за деньгами в Краснодар ехать необязательно, в каждом регионе есть отделение бухгалтерии ЧВК.

Премия может быть разной — от 150 тыс. до 700 тыс. руб., размер зависит от должности и успешности выполнения поставленных задач, продолжил сотрудник крымского представительства. «Вам какую-то задачу поставили — вы ее выполнили. И уже командир подает высшему руководству: мол, мы выполнили. Руководство подтвердило, действительно ли это так. Кто-то лучше поработал, кто-то средне — всем по 240 накинули, а отличившимся бойцам — по 300, к примеру», — пояснил он.

Задачи будут боевыми, сказал он в ответ на уточняющий вопрос: «К примеру, взять населенный пункт какой-то. Конечно, вас не выкопать окоп зовут». В ответ на вопрос, продолжатся ли выплаты родственникам, если сотрудник ЧВК будет взят в плен, представитель сказал: «У нас такая организация, что навряд ли кого-то будут брать в плен, понимаете? Впервые слышу, чтобы кандидат задавал такой вопрос. Я уточню, но, наверное, навряд ли [будут выплаты]».

Представитель петербургского отделения ЧВК предложил «встретиться лично, если необходимо». «Какие задачи мы будем выполнять? Такие, которые нам поставят», — добавил он. По его словам, в «организации» много «разных специальностей». «Есть и артиллерия, есть и бронетехника. Вы будете выполнять задачи, исходя из того, кем вы будете работать в нашей компании. У нас есть и второй эшелон, который будет заниматься охраной объектов непосредственно там. Это школы, детские сады, важные для нас административные центры. Работа разная», — заключил сотрудник петербургского отделения ЧВК.

Кто еще занимается рекрутингом

Принять участие в боевых действиях в Украине можно не только через ЧВК, но и через официальные российские структуры — как федеральные, так и региональные.

В частности, в конце июня — начале июля на сайте HeadHunter появилось несколько вакансий с наименованием «военнослужащий по контракту», размещенных подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии России. В их описании указано: «Служба по контракту в дивизии спецназа на период проведения специальной военной операции» либо «Военная служба по контракту на период проведения специальной военной операции». После запроса РБК в Росгвардию они были удалены (у редакции имеются подтверждающие вакансии скриншоты).

Так, в вакансии, опубликованной 3 июля 2-й ротой 1-го полка полиции ФГКУ УВО ВНГ России по Москве, указано, что необходим сотрудник на полный рабочий день. Кандидат может не иметь опыта работы, но обязан владеть русским языком, соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям и иметь хорошую физподготовку. В вакансии указано, что контракт могут заключить и граждане женского пола, не пребывающие в запасе. «В настоящее время действует упрощенный порядок приема на военную службу по контракту — заключение первого контракта о прохождении воинской службы возможно на срок до одного года (на шесть, девять или 12 месяцев)», — говорится в сообщении. Предлагаемый оклад — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. до вычета налогов.

В другой вакансии, размещенной 2-м полком полиции ФГКУ УВО ВНГ России по Москве 29 июня, также говорится, что опыт работы не требуется, но кандидат должен находиться в запасе в штатно-должностной категории по военному билету рядового или сержантского состава. Предлагаемая зарплата — от 260 тыс. до 280 тыс. руб. в месяц на руки. В описании указано, что допускается наличие второго гражданства. «Перед убытием на территорию проведения специальной военной операции проводится двухмесячная подготовка, на период которой выплачивается заработная плата 60 тыс. руб.», — говорится в объявлении. Заключение контракта возможно на срок от шести месяцев, определение годности кандидата проходит по упрощенной схеме (упрощенная медкомиссия), сказано в сообщении.

Заключить контракт на участие в специальной военной операции в Украине можно также прямо в мэрии города Грозный, сообщал Telegram-канал ИА «Грозный-Информ» (информационное агентство учреждено властями Чеченской Республики) и подтвердил источник РБК, который намеревается заключить такой контракт. «На КПП скажите, что вы доброволец. Вас встретят и проведут внутрь», — инструктировал «Грозный-Информ». По информации агентства, в качестве добровольцев принимают «физически и психически здоровых мужчин» с российским гражданством в возрасте от 20 до 49 лет. Опыт военной службы необязателен. «Мы не берем в свои ряды людей, у которых на данный момент имеется судимость/условный срок/суд. Тех, которые не ставят в известность родных (мать, отца, жену) о своих планах участия в Специальной военной операции на Украине», — указано в сообщении (орфография сохранена). Подготовка занимает неделю. В место проведения СВО добровольцев отправляют на самолете. Договор заключается на месте на два месяца. Денежное довольствие — от 205 тыс. до 270 тыс. руб. в месяц с авансом 50 тыс. руб., говорится в объявлении.

Помимо этого, предусмотрены социальные выплаты: при получении ранения — 3 млн руб., при гибели — 5 млн руб. При уничтожении техники или живой силы противника дополнительно выплачивается от 50 тыс. до 300 тыс. руб. «Грозный-Информ» 29 мая приводил следующие расценки:

– самолет — 300 тыс. руб.;

– вертолет — 200 тыс. руб.;

– танк — 100 тыс. руб.;

– личный состав до взвода — 100 тыс. руб.;

– БПЛА, БМП, ЗРК, РСЗО, САУ, личный состав до отделения — 50 тыс. руб.

В середине мая портал управления госслужбы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики опубликовал сообщение, что Министерство обороны предлагает заключить краткосрочный контракт для участия в спецоперации на срок не менее трех месяцев. Доброволец, принятый на военную службу, обеспечивается вещевым довольствием, продовольствием, своевременной выплатой денежного содержания, социальными гарантиями, говорилось в сообщении.

В конце мая пермский военкомат анонсировал в соцсетях набор кандидатов для участия в спецоперации в Украине. В частности, речь шла о заключении контрактов на должности офицерского, сержантского и рядового состава на срок от трех до 12 месяцев. Ежемесячное денежное довольствие контрактников составит от 300 тыс. руб., указывалось в сообщении.

Почему ЧВК кидают на «сложные» направления

ЧВК, Росгвардия и Минобороны не конкурируют между собой в плане набора людей для участия в военной спецоперации в Украине, отметил в разговоре с РБК глава компании «РСБ-Групп» Олег Криницын. Везде по-разному платят, ставят разные задачи, добавил он. «В армии контрактники не все едут на Украину воевать — кого-то распределят на ремонт техники, охрану объекта и т.д. ЧВК, как правило, отправляют в самые жаркие места», — пояснил Криницын. По его словам, при отборе в ЧВК не такой жесткий фильтр, как в армии. «Минобороны не может взять судимых, а ЧВК по некоторым статьям делает исключения. Плюс кто-то не хочет через армию, а стремится к некой романтике», — добавил он.

С информационно-пропагандистской точки зрения важно то, что потери ЧВК не учитываются в общих сводках, напомнил Криницын. «И если есть сложные направления, где погибнет много людей, могут отправлять на такие задачи ЧВК», — пояснил он. Статистикой они охвачены не будут: «При взятии объекта погибло военнослужащих, к примеру, пять человек, а по факту, с учетом сотрудников ЧВК, может быть и 200».

Россия не раскрывает текущие потери в рамках военной спецоперации в Украине. Последний раз Минобороны официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно погибают 60–100 украинских солдат, 500 человек каждый день получают ранения. В тот же день советник офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что ежедневные потери Украины составляют от 100 до 200 человек.

РБК направил запросы в Минобороны России и Росгвардию. В ведомствах подтвердили получение запросов, но пока не ответили на них.

У ЧВК Вагнера нет пресс-службы. На официальный звонок РБК в московское представительство ЧВК ответили: «Я с вами не буду общаться по этому вопросу, всего вам хорошего». Отказался от каких-либо комментариев и Михаил, чей контакт указан в группе под названием «Вакансии в ЧВК Вагнер» в соцсети «ВКонтакте»; еще один контакт для найма сотрудников, который представлен в этой группе как Баварец, не ответил на звонок РБК.