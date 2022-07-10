Великобритании предсказали «катастрофическую» зиму и «миллионы» новых нищих

В январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей», информирует The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.

Как считают аналитики консалтинговой компании, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с нынешних «рекордных» 1971 (145 тыс. рублей) до 3245 фунтов стерлингов (около 240 тыс. рублей) в октябре, а затем до 3364 фунтов стерлингов (около 250 тыс. рублей) в начале 2023 года, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что последний прогноз компании показал резкий рост по сравнению с предыдущими оценками. Так, в прогнозе от 22 июня Cornwall Insight прогнозировала рост ценового порога до 2981 (около 220 тыс. рублей) в октябре и 3003 фунтов стерлингов в январе.

По оценкам экспертов, подобное повышение цен может «ввергнуть в нищету миллионы людей», поэтому британским семьям потребуется гораздо больше помощи от государства в «катастрофическую» зиму, указывает издание.

Как отмечает издание, новые прогнозы «мрачны» и окажут дополнительное давление на домохозяйства, которые уже сталкиваются с ростом цен в условиях кризиса стоимости жизни. Так, британцы уже борются с растущими ценами на продукты питания и топливо, а инфляция, согласно прогнозам, после роста до «колоссальных» 9,1% в мае к концу года вырастет до 11%.

Ранее британские СМИ сообщили о возможном уходе Бориса Джонсона из политики. Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в Британии Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Как ожидается, замену Джонсону выберут к сентябрю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.

—