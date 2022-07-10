 

Счета за электроэнергию этой зимой грозят ввергнуть в нищету миллионы британцев

10.07.2022, 6:30, Разное
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В январе следующего года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до £3 364 за год, пишет Daily Mail со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Cornwall Insight. Это на £360 больше, чем ожидалось в конце июня. По мнению экспертов, стремительный рост цен на электроэнергию на фоне инфляции грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».


AP

Эксперты предупреждают, что этой зимой счета за электроэнергию для домохозяйств вырастут значительно сильнее, чем прогнозировалось ранее, передаёт Daily Mail.

По данным консалтинговой компании Cornwall Insight, в январе следующего года годовые счета на электроэнергию для домохозяйств могут вырасти в среднем на £360 больше, чем предполагалось ранее.

Эксперты компании заявили, что счета за электроэнергию могут увеличиться с сегодняшнего рекордного уровня в £1971 за год до £3245 в октябре, а затем ещё до £3364 в начале следующего года.

Основатель компании Cornwall Insight Мартин Льюис отметил, что британским семьям потребуется «гораздо больше» помощи в предстоящую зиму, которая грозит обернуться «катастрофой». Он подчеркнул: «Это ввергнет миллионы людей в нищету».

Cornwall Insight резко повысил прогноз по сравнению со своим предыдущим отчётом от 22 июня. Ранее консалтинговая компания предполагала, что в октябре счета за электроэнергию вырастут до £2981 и до £3003 в январе.

Новые прогнозы «не предвещают ничего хорошего» для домохозяйств, которые уже сталкиваются с ростом цен на продукты питания в условиях кризиса. В апреле счета за электроэнергию выросли в среднем на 54%, пишет Daily Mail. 



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