Менталитет времён холодной войны — Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России в украинском кризисе

На встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И на Бали госсекретарь США Энтони Блинкен вновь потребовал от Китая осудить спецоперацию РФ на Украине, пишет Der Spiegel. Он отметил, что Китай продолжает заявлять о нейтралитете в конфликте на Украине, а фактически поддерживает Москву. В ответ глава МИД КНР призвал США уважать политическую систему Китая и отказаться от «менталитета времён холодной войны».



AP

Напряжённость в отношениях США и Китая сохраняется даже тогда, когда главы внешнеполитических ведомств двух стран сталкиваются лицом к лицу на полях министерской встречи G20. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь потребовал от Китая осудить спецоперацию РФ на Украине. После встречи со своим китайским коллегой Ваном И на Бали Блинкен отметил, что Китай продолжает заявлять о нейтралитете в конфликте, а фактически поддерживает Москву. «Китайская Народная Республика по-прежнему поддерживает Россию», — подчеркнул Блинкен, передаёт Der Spiegel.

Блинкен подверг позицию Китая резкой критике. Он заявил, что Китай «воспроизводит российскую пропаганду», «защищает» Москву в международных организациях и принимает участие в совместных учениях. По его словам, «наступил момент, когда все страны G20 должны объединиться», чтобы осудить действия России.

Как сообщила китайская государственная телекомпания CCTV, на встрече с Блинкеном Ван И также выступил с критикой США. Министр иностранных дел Китая заявил, что мир сталкивается со всё более серьёзными вызовами. Он призвал США уважать политическую систему Китая и отказаться от «менталитета времён холодной войны».

По словам главы МИД КНР, Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая, в том числе в вопросах Тайваня или Гонконга. Ван И призвал США отменить штрафные пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа против Китая. Он отметил, что Китай и США провели «глубокий обмен мнениями» по украинскому кризису.

G20 — это группа стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Помимо «демократических индустриальных стран», таких как Германия и США, в неё входят и развивающиеся государства, в том числе Россия, Китай и Турция. В 2022 году председательство в G20 перешло к Индонезии. В ноябре главы государств и правительств G20 встретятся на саммите на острове Бали, пишет Der Spiegel.