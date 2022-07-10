 

Менталитет времён холодной войны — Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России в украинском кризисе

10.07.2022, 6:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И на Бали госсекретарь США Энтони Блинкен вновь потребовал от Китая осудить спецоперацию РФ на Украине, пишет Der Spiegel. Он отметил, что Китай продолжает заявлять о нейтралитете в конфликте на Украине, а фактически поддерживает Москву. В ответ глава МИД КНР призвал США уважать политическую систему Китая и отказаться от «менталитета времён холодной войны».


AP

Напряжённость в отношениях США и Китая сохраняется даже тогда, когда главы внешнеполитических ведомств двух стран сталкиваются лицом к лицу на полях министерской встречи G20. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь потребовал от Китая осудить спецоперацию РФ на Украине. После встречи со своим китайским коллегой Ваном И на Бали Блинкен отметил, что Китай продолжает заявлять о нейтралитете в конфликте, а фактически поддерживает Москву. «Китайская Народная Республика по-прежнему поддерживает Россию», — подчеркнул Блинкен, передаёт Der Spiegel.

Блинкен подверг позицию Китая резкой критике. Он заявил, что Китай «воспроизводит российскую пропаганду», «защищает» Москву в международных организациях и принимает участие в совместных учениях. По его словам, «наступил момент, когда все страны G20 должны объединиться», чтобы осудить действия России.

Как сообщила китайская государственная телекомпания CCTV, на встрече с Блинкеном Ван И также выступил с критикой США. Министр иностранных дел Китая заявил, что мир сталкивается со всё более серьёзными вызовами. Он призвал США уважать политическую систему Китая и отказаться от «менталитета времён холодной войны».

По словам главы МИД КНР, Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая, в том числе в вопросах Тайваня или Гонконга. Ван И призвал США отменить штрафные пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа против Китая. Он отметил, что Китай и США провели «глубокий обмен мнениями» по украинскому кризису.

G20 — это группа стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Помимо «демократических индустриальных стран», таких как Германия и США, в неё входят и развивающиеся государства, в том числе Россия, Китай и Турция. В 2022 году председательство в G20 перешло к Индонезии. В ноябре главы государств и правительств G20 встретятся на саммите на острове Бали, пишет Der Spiegel. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06.22 / Реставрацию фасада главного дома усадьбы “Покровское-Стрешнево” завершат ко Дню города

27.04.22 / Telepolis – поставки Киеву немецкого тяжёлого вооружения противоречат намерению Шольца избежать третьей мировой

29.06.22 / Мнение: ТАЙМКОДЫ СТРИМА

26.03.22 / Дерматолог рассказал об использовании отечественных лекарств по офсетным контрактам

25.06.21 / Хантер Байден случайно, понимаете, не нарочно, а СЛУЧАЙНО, заплатил русской проститутке 25000 долларов со счета своего отца Джо Байдена

24.12.21 / Мясников назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма

18.09.21 / Говорите с ним серьезно и уважайте все желания: как найти общий язык с партнером, у которого «детский» характер

08.07.20 / Скандалы: Губернатор класса «Лексус»

26.08.20 / В мире: Коронавирус наносит двойной удар

31.05.22 / Столтенберг – НАТО наращивает присутствие на границе, чтобы отправить Москве «чёткое сдерживающее послание»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: r[email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика