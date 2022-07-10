Рецепт салата “Дальневосточный”: любимое блюдо Игоря Николаева
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Будучи маленьким, Игорь Николаев вдоволь
наелся морских гадов. В Советском Союзе жизнь на Дальнем Востоке протекала
по-особенному. И хотя певец давно обосновался в Москве, забыть лакомства родного края он не в силах. О беззаботном детстве артисту напоминает любимый
салат “Дальневосточный”. Заветный рецепт Игорь Николаев пронес через
всю жизнь.
Ингредиенты
Камчатский
краб (филе) — 200 г,
Камчатский
гребешок очищенный — 4 шт.,
Салат корн —
1 пучок,
Авокадо — 1
шт.,
Кимчи (корейская
острая капуста) — 2 ст. ложки,
Морская
капуста — 2 ст. ложки,
Водоросли
Чука — 2 ст. ложки,
Растительное
масло,
Кедровые
орехи — небольшая горсть,
Зелень по вкусу.
Для соуса:
Сок
грейпфрута,
Льняное масло,
Паста мисо
(на основе соевых бобов) — 2 ст. ложки,
Кленовый
сироп,
Розмарин.
Способ приготовления
Краб и
гребешок разделяем на кусочки среднего размера. Слегка обжариваем их отдельно
друг от друга на растительном масле в течение нескольких секунд. Игорь Николаев
предупреждает, что филе должно оставаться практически сырым.
Затем берем
салатницу и выкладываем на ней подушку из салата корна. Сверху размещаем
нарезанный кубиками авокадо и еще несколько слоев: кимчи, морскую капусту,
водоросли Чука, гребешок, краб.
Заправляем
наш салат соусом из смеси сока грейпфрута, льняного масла, пасты мисо,
кленового сиропа и розмарина. В дополнение посыпаем блюдо очищенными кедровыми
орехами. Игорь Николаев для украшения добавляет еще и зелень.
Вот и все!
Рецепт салата “Дальневосточный” удался на славу. Полезный состав,
непривычный для жителя Центральной России вкус, привлекательный внешний вид
— такое блюдо прекрасно подойдет на праздник или романтический ужин. Игорь Николаев
наслаждается деликатесом и советует его попробовать всем.
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