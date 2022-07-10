Рецепт салата “Дальневосточный”: любимое блюдо Игоря Николаева

Будучи маленьким, Игорь Николаев вдоволь

наелся морских гадов. В Советском Союзе жизнь на Дальнем Востоке протекала

по-особенному. И хотя певец давно обосновался в Москве, забыть лакомства родного края он не в силах. О беззаботном детстве артисту напоминает любимый

салат “Дальневосточный”. Заветный рецепт Игорь Николаев пронес через

всю жизнь.

Ингредиенты

Камчатский

краб (филе) — 200 г,

Камчатский

гребешок очищенный — 4 шт.,

Салат корн —

1 пучок,

Авокадо — 1

шт.,

Кимчи (корейская

острая капуста) — 2 ст. ложки,

Морская

капуста — 2 ст. ложки,

Водоросли

Чука — 2 ст. ложки,

Растительное

масло,

Кедровые

орехи — небольшая горсть,

Зелень по вкусу.

Для соуса:

Сок

грейпфрута,

Льняное масло,

Паста мисо

(на основе соевых бобов) — 2 ст. ложки,

Кленовый

сироп,

Розмарин.

Способ приготовления

Краб и

гребешок разделяем на кусочки среднего размера. Слегка обжариваем их отдельно

друг от друга на растительном масле в течение нескольких секунд. Игорь Николаев

предупреждает, что филе должно оставаться практически сырым.

Затем берем

салатницу и выкладываем на ней подушку из салата корна. Сверху размещаем

нарезанный кубиками авокадо и еще несколько слоев: кимчи, морскую капусту,

водоросли Чука, гребешок, краб.

Заправляем

наш салат соусом из смеси сока грейпфрута, льняного масла, пасты мисо,

кленового сиропа и розмарина. В дополнение посыпаем блюдо очищенными кедровыми

орехами. Игорь Николаев для украшения добавляет еще и зелень.

Вот и все!

Рецепт салата “Дальневосточный” удался на славу. Полезный состав,

непривычный для жителя Центральной России вкус, привлекательный внешний вид

— такое блюдо прекрасно подойдет на праздник или романтический ужин. Игорь Николаев

наслаждается деликатесом и советует его попробовать всем.