Создана уникальная микросхема для измерения кровеносного давления

Коллектив экспертов из Соединенных Штатов Америки разработали микросхему в виде татуировки, которая оперативно измеряет артериальное и венозное давление.

Татуировка была создана из графена и клейкого состава, фиксирующего сенсоры и электроды для мониторинга показателей. Последние необходимы для подачи на кожу импульсов тока, а сенсоры фиксируют реакцию организма на воздействие. Датчик незаметный, поэтому его можно разместить на любом месте на коже.

С помощью постоянного исследования показателей давление можно измерять в любое время. За несколько дней микросхема способна сделать несколько тысяч замеров, а затем предоставить пользователю подробный отчет.