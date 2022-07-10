 

Создана уникальная микросхема для измерения кровеносного давления

10.07.2022, 5:55, Разное
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Коллектив экспертов из Соединенных Штатов Америки разработали микросхему в виде татуировки, которая оперативно измеряет артериальное и венозное давление.

Татуировка была создана из графена и клейкого состава, фиксирующего сенсоры и электроды для мониторинга показателей. Последние необходимы для подачи на кожу импульсов тока, а сенсоры фиксируют реакцию организма на воздействие. Датчик незаметный, поэтому его можно разместить на любом месте на коже.

С помощью постоянного исследования показателей давление можно измерять в любое время. За несколько дней микросхема способна сделать несколько тысяч замеров, а затем предоставить пользователю подробный отчет.



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