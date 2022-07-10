 

Биологи нашли общий ген у человека и осьминога

10.07.2022, 5:55, Разное
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Ученые из Италии и Соединенных Штатов Америки рассказали, чем осьминоги отличаются от других беспозвоночных животных. Оказалось, что их мозг по ряду молекулярных признаков схож с человеческим.

В результате нового исследования эксперты выяснили, что геном человека и осьминога имеет прыгающие гены, способные дублировать себя или передвигаться по участкам ДНК. Считается, что эти фрагменты играют крайне важную роль в эволюционных особенностях. Некоторые специалисты уверены, что данные гены также связаны с памятью и обучением.

Прыгающие гены были обнаружены сразу у двух видов беспозвоночных, а именно у калифорнийского и обыкновенного осьминога. Возможно, именно это и делает данных животных такими умными.



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