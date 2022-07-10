ВСУ обстреляли Алчевск из американской РСЗО

Украинские войска обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, информирует представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.10 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Накануне ВСУ уже обстреливали Алчевск из РСЗО HIMARS. по уточненным данным, в результате обстрела Алчевска из американской РСЗО M142 HIMARS повреждения получили шесть жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия «Коммунарскстрой».

Кроме того, в субботу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное. Помимо этого, в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли две женщины, еще пять мирных жителей города получили ранения. Кроме того, в субботу в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадал мирный житель города Горловка. Помимо этого, в ДНР ВСУ обстреляли «Градами» поселок Минеральное.

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