 

ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра

10.07.2022, 5:45, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, в интервале 04.20-04.39 со стороны населенного пункта Нетайлово было выпущено 22 снаряда по Ворошиловскому, Ленинскому, Калининскому, Киевскому, Пролетарскому и Буденновскому районам столицы ДНР, передает ТАСС.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по селу Степано-Крынка возле Шахтерска, находящегося примерно в 50 км к востоку от Донецка. По данным «Донецкого агентства новостей», в обстрелянном районе находится «Шахтерская птицефабрика», где начался пожар, слышны взрывы. Работники предприятия находятся в укрытиях.

Ранее в воскресенье утром ВСУ обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Накануне ВСУ уже обстреливали Алчевск из РСЗО HIMARS. По уточненным данным, в результате обстрела Алчевска из американской РСЗО повреждения получили шесть жилых домов, а также предприятие «Коммунарскстрой».

Кроме того, в субботу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное. Помимо этого, в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли две женщины, еще пять мирных жителей города получили ранения. Кроме того, в субботу в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадал мирный житель города Горловка. Помимо этого, в ДНР ВСУ обстреляли «Градами» поселок Минеральное.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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