 

Ученые выяснили, действительно ли у настойчивых людей мозг работает лучше

10.07.2022, 4:31, Разное
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В недавнем выпуске журнала PLOS ONE эксперты из Университета Гранды поделились результатами своих исследований на тему связи между настойчивостью и высокими показателями когнитивных способностей.

Ученые набрали 134 человека для участия в эксперименте. Добровольцы заполнили анкеты с вопросами, а затем выполняли задачи. Выяснилось, что когнитивные способности не всегда можно объяснить настойчивостью и упорством.

Однако стало известно и другое. Положительными качествами такие люди все же обладают. Они не такие импульсивные и демонстрируют повышенный уровень внимательности при решении задач.



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