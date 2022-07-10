Ученые выяснили, действительно ли у настойчивых людей мозг работает лучше

В недавнем выпуске журнала PLOS ONE эксперты из Университета Гранды поделились результатами своих исследований на тему связи между настойчивостью и высокими показателями когнитивных способностей.

Ученые набрали 134 человека для участия в эксперименте. Добровольцы заполнили анкеты с вопросами, а затем выполняли задачи. Выяснилось, что когнитивные способности не всегда можно объяснить настойчивостью и упорством.

Однако стало известно и другое. Положительными качествами такие люди все же обладают. Они не такие импульсивные и демонстрируют повышенный уровень внимательности при решении задач.