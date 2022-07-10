Исследование: справиться с симптомами болезни Паркинсона поможет бокс

Эксперты из Медицинского колледжа Раша в Соединенных Штатах Америки рассказали, что бокс положительно влияет на здоровье человека с болезнью Паркинсона.

В новом эксперименте участвовало 14 человек с болезнью Паркинсона. Люди прошли программу тренировок по боксу, которая была адаптирована под особенности пациентов со второй стадией развития патологии. Эксперты тщательно следили за добровольцами и фиксировали все интересующие их параметры.

Стало известно, что бокс действительно помог бороться с симптомами болезни Паркинсона по типу нарушения координации в пространстве и постоянной боли. Также спорт устранил депрессию, тревожность и беспокойство у участников эксперимента.