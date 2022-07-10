Стало известно применении Ираном современных технологий обогащения урана

Тегеран начал применять современные технологии обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, об этом говорится в неопубликованном докладе МАГАТЭ, сообщают информационные агентства.

Иран в субботу приступил к обработке гексафторида урана, обогащенного до 5% при помощи модифицированных центрифуг IR-6, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20%, это составляет около 90% от уровня, позволяющего использовать радиоактивный металл в ядерных бомбах.Ф

При этом на других объектах Тегеран обогащает уран до 60%.

Ранее глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявлял, что Тегеран не намерен превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если переговоры по СВПД зайдут в тупик, и США не отменят санкции.

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