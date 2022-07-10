 

Алчевские школьники и педагоги поехали на смену для одаренных детей в Вологодскую область

10.07.2022, 4:22, Новости дня
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В Вологодскую область отправили 90 одаренных школьников из города Алчевск Луганской народной республики, с ними отправились 15 педагогов, сообщили в городской администрации.

Школьники Алчевска в возрасте от 12 до 17 лет с 11 июля в течение двух недель станут участниками профильной смены на базе Центра выявления и поддержки одаренных детей Вологодской области «Импульс», сообщается на сайте администрации Алчевска.

«Алчевских детей ждет насыщенная образовательная программа и будет обеспечен максимальный комфорт на время пребывания в Вологде. Работать с ребятами будут наши лучшие педагоги. И, конечно же, алчевцы смогут познакомиться и пообщаться со своими сверстниками из Вологды, что очень важно», – сказал полномочный представитель губернатора и правительства Вологодской области Алексей Лысов.

В Вологду едут школьники, являющиеся лидерами и участниками детских общественных организаций, волонтерских движений, школьных пресс-центров, победителями и призерами конкурсов и олимпиад в сфере патриотического воспитания, технического творчества, IT-технологий и информатики.

Алчевские школьники за несколько минут до отправки автобусов поделились своими ожиданиями от поездки в Вологду.

«В прошлом году я ездил в центр «Снегири» в Подмосковье и до сих пор вспоминаю те интересные дни и новых друзей. Я учусь в СШ № 24, занимаюсь тяжелой атлетикой. Уверен, что путешествие в Вологду будет таким же интересным и полезным для меня. Спасибо всем взрослым за такую возможность», – рассказал Владислав Плюйко.

«Провожаю дочь Викторию. Она отличница, учится в СОШ № 3 , занимается музыкой в ДМШ № 1. Большое спасибо руководству Луганской народной республики, Российской Федерации за такую заботу о наших детях», – поделилась одна из родительниц.

 Алчевские педагоги пройдут двухнедельное обучение в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. Знакомство с лучшими региональными практиками воспитательной работы стартует с 11 июля.

«Безусловно, подобное мероприятие  очень необходимо для наших педагогов накануне начала нового учебного года. Спасибо городским властям, руководству нашей республики, правительству Вологодской области Российской Федерации за предоставленную алчевским педагогам возможность совершенствования профессионального мастерства», – сказала начальник управления образования администрации Алчевска Виктория Кайнара.

Напомним, 21 июня в администрации Алчевска и.о. губернатора Вологодской области Антон Кольцов и глава администрации Алчевска Альберт Апшев подписали Соглашение о сотрудничестве между Вологодской областью и Алчевском.

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