 

Зеленский уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии

10.07.2022, 4:22, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должностей послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии, глава государства подписал соответствующие указы.

Посол Украины в Индии также представлял страну в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах, передает ТАСС.

Кроме того, в субботу Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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