Зеленский уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должностей послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии, глава государства подписал соответствующие указы.

Посол Украины в Индии также представлял страну в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах, передает ТАСС.

Кроме того, в субботу Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

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