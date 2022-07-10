Зеленский уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии
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Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должностей послов в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии, глава государства подписал соответствующие указы.
Посол Украины в Индии также представлял страну в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах, передает ТАСС.
Кроме того, в субботу Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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