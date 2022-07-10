Мнение: Русские пришли

Смех и грех. По сети, я смотрю, вовсю гуляет вот такая фраза, запущенная… Никитой Михалковым в его «Бесогон ТВ». «Патриотические» каналы вовсю цитируют. Насладитесь:

«Из Мариуполя: Это правда. Когда мы, сидя в подвале, услышали «Аллах акбар!», одна женщина, перекрестившись, сказала: «Слава Богу, русские пришли!!». И сейчас мы без страха слышим это «Аллах акбар».

Сюда же, пожалуй, надо подверстать перл от другого спятившего «деятеля искусства» – Захарки Прилепина:

«Вчера слушал молодую писательницу из Дагестана, красивую, очень искреннюю. Постараюсь передать ее речь максимально близко:

– Я приехала только в Москве и узнала, как много людей тут выступает против спецоперации. Говорят, «общество расколото». Я никак не пойму, как оно может быть у вас расколото? У нас в Дагестане нет никакого раскола, а у вас есть. У вас что, русские против русских? Как так может быть?

Столько красивой, мудрой, кавказской искренности было в ее словах. Слушал, как зачарованный.

Они не русские, родной человек. Они чаще всего не совсем русские. Даже если у них русские фамилии. Русская – это ты. А мы – все 60 народностей Дагестана.

Так и живём».

Как ни странно, тут я всё угадал – когда сказал в своем «цикле о русской ментальности», что русские взяли себе за ролевой образец в буквальном смысле тех, кого они же на словах более всего ненавидят – ЛКН, «лиц кавказской национальности». Причина одна – русские как нация серьезно уверились, что у ЛКН лучше получается НБС, и что надо у них учиться. Лучшие русские – Михалков и Прилепин – уже учатся.

Мерзость настолько невероятная, что даже как-то смешно. Но это нервный смех.

Прим. НБС – современный девиз РФ: “Надо быть скотом”.