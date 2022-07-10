Исследование: вид еды способствует возникновению воспалительной реакции в мозгу

Эксперты из Базельского университета доказали, что синтез инсулина при виде настоящей еды сопровождается быстрой и кратковременной воспалительной реакцией в мозге.

Специалисты выяснили, что воспалительная реакция IL1B влияет на риск развития диабета второго типа. Она нарушает работу клеток поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина. У людей с ожирением реакция столь сильная, что может влиять на секрецию инсулина.

К такому выводу пришли специалисты после экспериментов с мышами. Их заставили голодать в течение 14 часов, а затем разделили и посадили в разные клетки. Одной группе демонстрировали искусственную гранулу корма, а второй настоящую. Оказалось, несъедобные гранулы не увеличивали у животных выработку инсулина.