 

Пивным дрожжам нашли новое применение

10.07.2022, 3:10, Разное
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Эксперты из Соединенных Штатов Америки рассказали, что пивные дрожжи могут очистить воду от свинца. Они поделились результатами своих исследований в журнале Nature Communications Earth and Environment.

Свинец чаще всего попадает в воду из-за неправильной утилизации электронных приборов и в связи с его добычей. Данный металл опасен своим свойством накапливаться в организме, поэтому ученые не первый год ищут способы устранения свинца из воды и продуктов питания. Проблема в том, что элемент не разлагается, поэтому простой фильтрацией делу не поможешь.

Сотрудники Массачусетского технологического института уверены, что поможет метод биосорбции. Эксперименты показали, что всего один грамм неактивных сухих дрожжевых клеток S. Cerevisiae может удалить до 12 миллиграмм свинца из жидкости. Занимает процесс очистки всего пять минут.



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