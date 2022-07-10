В ДНР заявили о трех погибших бойцах Народной милиции

В боевых действиях в субботу погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики, также потери понесли и ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли трое и пять защитников Донецкой народной республики получили ранения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что украинские боевики также понесли потери в результате действий сил ДНР и России.

«На Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии ДНР и ВС Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР. Потери противника составили до 12 человек личного состава и два бронеавтомобиля», – пояснили в Народной милиции.

Утром в субботу союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в ДНР, где находился укрепрайон ВСУ.

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