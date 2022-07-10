 

Новым претендентом на пост премьера Британии стал министр транспорта Шаппс

10.07.2022, 3:00, Новости дня
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Министр транспорта Британии Грант Шаппс объявил о планах баллотироваться на пост премьер-министра страны и на пост главы Консервативной партии, сообщают британские телеканалы.

Шаппс заявил, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии, он стал последним консерватором, объявившим о своей кандидатуре на пост премьера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Ранее в субботу от кресла премьера страны отказался министр обороны Бен Уоллес. О желании побороться за пост премьера и главы Консервативной партии также объявлял бывший министр финансов Британии Риши Сунак. Кроме того, побороться за должность решила и генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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