Новым претендентом на пост премьера Британии стал министр транспорта Шаппс
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Министр транспорта Британии Грант Шаппс объявил о планах баллотироваться на пост премьер-министра страны и на пост главы Консервативной партии, сообщают британские телеканалы.
Шаппс заявил, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии, он стал последним консерватором, объявившим о своей кандидатуре на пост премьера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Ранее в субботу от кресла премьера страны отказался министр обороны Бен Уоллес. О желании побороться за пост премьера и главы Консервативной партии также объявлял бывший министр финансов Британии Риши Сунак. Кроме того, побороться за должность решила и генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен
Напомним, премьер Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый.
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