 

Появились сведения о возможном уходе Бориса Джонсона из политики

10.07.2022, 3:00, Новости дня
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Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ухода из политики, сообщили источники The Daily Telegraph.

По словам источников издания, Джонсон не намерен отказываться от депутатского мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе, которые якобы могут закончиться победой кандидата от оппозиции и стать очередным ударом для правящей Консервативной партии. В то же время политик, как утверждает издание, не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах, как это сделала его предшественница на посту главы правительства Тереза Мэй, остающаяся депутатом, передает ТАСС.

Издание отмечает, что Джонсон в случае ухода из политики может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях. В частности, издательство Hodder & Stoughton по-прежнему ожидает от него биографии драматурга Уильяма Шекспира. Первоначально планировалось выпустить книгу в 2016 году, приурочив ее к 400-летию со дня смерти Шекспира, но издатели согласились отложить публикацию, когда Джонсон был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. При этом политик уже получил аванс в размере 88 тыс. фунтов (105,8 тыс. долларов).

 

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в стране Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Он будет выполнять обязанности премьер-министра, пока не будет выбран новый. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым лидером Британии вместо Джонсона и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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