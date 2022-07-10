Мнение: А русские не озабочены

А Путин вчера выдал загадочное заявление на некой «встрече с депутатами ГосДумы» (что это вообще такое?), что «мы с Украиной еще по-настоящему воевать и не начинали» (??) – и тут же, смотрю, понеслась волна воодушевления по всем «патриотам». Причем особенно упирают, по старой привычке, на то, что «высказывание Путина озадачило Запад». Это как бы должно подразумевать, что Путин «опять всех переиграл» и «у него есть хитрый план», словом, всё, чем Путин «озадачивает Запад», это по определению очередная наша «победа».

Хотя элементарный здравый смысл должен был бы подсказать идиотам совсем другое. Путинские слова могли и должны были вызвать озабоченность и даже волнение Запада – ровно по одной-единственной причине: из-за опасения, что РФ собирается начать ядерную войну (собственно, всем давно ясно, что никаких там «вундерваффлей» у Путина нет, грозить ему, кроме ядерной бомбы, нечем). Ничего иного слова Путина «мы еще воевать не начинали» означать не могут.

И вот тут – интересный вопрос. Озабоченность западных лидеров и СМИ даже при намеке на угрозу ядерного удара со стороны северного спятившего диктатора вполне понятна и объяснима – люди жить хотят. Но почему озабоченность только у них? А у наших придурков – или безмятежное спокойствие, или даже энтузиазм через край брызжет?

Какая-то загадка. Неужели до такой степени жить уже надоело? Ведь ежу же понятно: если РФ начнет шмалять ядерными ракетами – насчет «выживания человечества» еще будут какие-то споры, но уж насчет выживания России – споров никаких не будет однозначно. Особенно меня забавляют в этом смысле «блогеры», которые живут в Москве и в Питере – эти-то чего бьются в боевом экстазе, охерели, что ли, совсем? «Путин опять всем показал!» Путин, строго говоря, опять поставил ВАШИ жизни на кон. Он-то в бункере своем (обжитом за столько лет) отсидится, там, поди, и воздух свой запасён, незараженный, высокий очистки; ни ковида, ни радиации!

А вы-то, дебилы, чему радуетесь? Торопитесь «в наш советский колумбарий»? Ну так разбежались бы буйной головушкой с разбегу апстену – всё, поди, менее, болезненно, чем сначала заживо обгореть на 100%, а потом еще изнутри разложиться на радионуклиды? И главное – из-за чего: НАС ОБИДЕЛИ, НЕ СДАЛИ НАМ БЕЗ БОЯ ЛИСИЧАНСК! Прекрасная ведь причина закончить бренный путь, не правда ли.

Что стало с этими боевитыми баранами – они совсем сбрендили от страха и безнадёги? Похоже, что да.