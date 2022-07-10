 

Мнение: Хаос

10.07.2022, 2:30, Разное
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Шри Ланка быстро погружается в неконтролируемый хаос. Благодарные избиратели сожгли частный дом премьер-министра, в столице практически нет никакой власти.

Президент согласился уйти в отставку, но через несколько дней. Идут консультации, кто станет временным президентом, причем пока твердого согласия ни от кого нет. Технически после отставки президента нужно назначать выборы, но о каких выборах говорить сейчас, когда всё находится в таком состоянии.

Опасность нынешнего периода в том, что если в ближайшее время власть не появится, то надежды на какое-то единое управление страной могут быть похоронены. Возникнет много разных властей, тем более, что население разделено на большинство, исповедующее буддизм (порядка 70 процентов) и далее следуют примерно равные группы индуистов, исламистов и христиан. При этом индуисты-тамилы были серьезной головной болью на протяжении длительного периода, ведя вооруженную борьбу с властями острова.

Проблема в том, что действующая власть полностью дискредитирована, при этом в ней существует явный прокитайский перекос. Пока антикитайские настроения и лозунги не звучат, но достаточно бросить в толпу эту нехитрую мысль (тем более, что она вполне соответствует, как любой, заподозренный в симпатиях к Китаю, поставит на своей карьере крест.

Индия, кстати, здесь тоже совершенно не в почете, враждебность к Индии традиционна. Поэтому индийцам придется бороться с китайским влиянием на острове не прямо, а опосредовано. Если, конечно, индийские власти потянут такую нетривиальную игру, да еще и в импровизационном стиле.

Так или иначе, но обстановка пока деградирует, и очень быстро. Что с этим делать, не знает никто, а если и знает, то пока не может ничего сделать. По идее, нужно подождать, когда первый запал толпы выгорит, но как уже сказано в самом начале, фактор времени играет особую роль. Его (времени) почти нет.

Источник: Эль Мюрид



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