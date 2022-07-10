 

К чему снятся клещи

10.07.2022, 2:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В соннике Миллера довольно четко говорится, к чему снятся клещи – к нехватке денег или к болезни. Однако если членистоногое было раздавлено, значит, вы уверенно даете отпор злопыхателям. Ванга же полагала: если во сне привиделся клещ, значит, наяву некий человек высасывает из вас деньги и силы. Если паукообразное было на собаке, значит тот паразит – лучший друг.

Похожее толкование – в мусульманском соннике. К чему снятся клещи, значение одно – вас окружают недоброжелатели. Скорее всего, они положили глаз на ваше имущество. В соннике Феломены говорится: если вы увидели во сне клеща, значит, в реальности у вас есть тот, с кем поддерживать отношения вы не желаете, однако разорвать их вы не можете.

В большинстве случаев Фрейд давал отличные от других толкования снов, но в случае с этими членистоногими у него похожее мнение: клещ в стране грез предупреждает о предательстве. Конечно, его толкования привязаны к взаимоотношениям мужчины и женщины, поэтому, как он полагал, если приснился укус клеща в шею, значит, близкий человек изменил вам.

Стоит отметить, что многие психологи отвечают на вопрос “К чему снятся клещи?” аналогично: кто-то из вашего окружения пьет вашу кровь.

К чему снятся клещи, есть ответ и в соннике Мисс Хассе. Если они приснились вам, значит, следует обратиться к врачу. Возможно, появились предпосылки к опасной болезни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10.21 / Суд признал празднование Хэллоуина оскорблением чувств верующих

15.07.20 / Павел Воля, Гарик Харламов, Елена Летучая и другие гости дня рождения Ляйсан Утяшевой

07.06.21 / Скандалы: Доходное место

21.04.22 / Мнение: Освоение

09.07.22 / США ведут переговоры с бывшим генералом, прокомментировавшим позицию жены Байдена

30.06.22 / Скандалы: Российские водочные бренды в ЕС арестованы ради выплат экс-акционерам ЮКОСа

08.10.20 / Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и другие гости премьеры фильма KITOBOY

03.07.22 / Каждый второй немец поддерживает срочное ужесточение мер по борьбе с «омикроном»

02.03.22 / Принты и текстуры чрезвычайно эффективны: как сохранить в тайне свою беременность (и советы по правильным позам на фото)

15.09.20 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика