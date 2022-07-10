В Китае импланты установили в мозг без вскрытия черепа
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Научные сотрудники Нанькайского университета в Китае рассказали об успешных результатах своих исследований, в процессе которых произошла имплантация датчика в головной мозг подопытного животного без вскрытия черепной коробки.
Китайские специалисты заявили, что операция заняла не более двух часов и не отличалась особой сложностью. В процессе был использован эндоваскулярный прибор для ввода стента с сенсором, обладающий интерфейсом компьютер-мозг.
Сперва стент ввели в вену подопытной козы, а затем он достиг моторной коры головного мозга. Путем его расширения произошло крепление электродов устройства на стенках сосуда. Датчик сразу же начал получать четкие и сильные сигналы от органа.
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