 

В Китае импланты установили в мозг без вскрытия черепа

10.07.2022, 1:45, Разное
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Научные сотрудники Нанькайского университета в Китае рассказали об успешных результатах своих исследований, в процессе которых произошла имплантация датчика в головной мозг подопытного животного без вскрытия черепной коробки.

Китайские специалисты заявили, что операция заняла не более двух часов и не отличалась особой сложностью. В процессе был использован эндоваскулярный прибор для ввода стента с сенсором, обладающий интерфейсом компьютер-мозг.

Сперва стент ввели в вену подопытной козы, а затем он достиг моторной коры головного мозга. Путем его расширения произошло крепление электродов устройства на стенках сосуда. Датчик сразу же начал получать четкие и сильные сигналы от органа.



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