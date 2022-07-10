 

Стало известно, почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера

10.07.2022, 1:45, Разное
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Женщины чаще мужчин сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Об этом заявили сотрудники Чикагского университета и Медицинской школы Бостонского университета.

Было сделано предложение, что все дело в генах. Для этого специалисты выполнили полногеномный анализ ассоциаций у различных групп людей. Первую представляли европейские женщины с болезнью Альцгеймера, а вторую – американки со старческим слабоумием. Было изучено порядка 10 тысяч геномов.

Обычно с риском развития нейродегенеративных патологий связывают активность гена APOE ε4, но специалисты нашли и участок MGMT, отвечающий за предрасположенность представительниц прекрасного пола к деменции.



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