Стало известно, почему женщины чаще страдают от болезни Альцгеймера

Женщины чаще мужчин сталкиваются с болезнью Альцгеймера. Об этом заявили сотрудники Чикагского университета и Медицинской школы Бостонского университета.

Было сделано предложение, что все дело в генах. Для этого специалисты выполнили полногеномный анализ ассоциаций у различных групп людей. Первую представляли европейские женщины с болезнью Альцгеймера, а вторую – американки со старческим слабоумием. Было изучено порядка 10 тысяч геномов.

Обычно с риском развития нейродегенеративных патологий связывают активность гена APOE ε4, но специалисты нашли и участок MGMT, отвечающий за предрасположенность представительниц прекрасного пола к деменции.